Corsair amplia la propria offerta di SSD ad alte prestazioni e annuncia il debutto del velocissimo Corsair MP700 PRO XT, un’unità che sposa l’interfaccia ad alta velocità PCI-E 5.0, proponendo delle ottimizzazioni hardware e software (vedi firmware) che permettono di spingere le prestazioni a un livello superiore.

L’azienda californiana vanta a catalogo diversi SSD M.2 PCI-E ad alte prestazioni, tra questi spicca il Corsair MP700 PRO SE che avevamo provato qualche tempo fa; stando a Corsair, il nuovo arrivato riesce a fare ancora meglio, offrendo prestazioni superiori che, non solo sfiorano il muro dei 15 GB/s nel trasferimento sequenziale, ma permettono di battere nettamente la precedente generazione anche negli accessi casuali, ovvero dove spesso peccano anche SSD di un certo costo (ma poco ottimizzati).

Ma cerchiamo di vedere come ha fatto Corsair a migliorare, anticipandovi che l’azienda prevede un modello top di gamma da 4 TB che però sarà affiancato nei prossimi mesi da un’ulteriore variante (si presume da 8 TB).

Corsair MP700 PRO XT: ecco il segreto dietro le prestazioni da record

Iniziamo dicendo che il Corsair MP700 PRO XT è un SSD M.2 che sposa l’interfaccia PCI-E 5.0 x4. Sul sito ufficiale non abbiamo dettagli sul controller utilizzato, ma sembra chiaro che Corsair sia passata dal Phison E26 a una soluzione più prestante, pensiamo nel dettaglio al Phison E28. Cercheremo di approfondire la questione, mentre per quanto concerne le memorie, il produttore opta nuovamente per delle NAND 3D TLC ad alta densità, affiancate di sicuro a una cache DRAM variabile in base al modello (anche qui poche info al momento).

Il Corsair MP700 PRO XT supporta tutte le funzionalità che si aspettiamo di trovare su un SSD di ultima generazione, tra queste crittografia a 256 bit, TRIM, SMART e Garbage Collection, senza dimenticare Microsoft DirectStorage. Il punto forte però rimangono le prestazioni sequenziali e casuali, un nuovo SSD da battere potremmo dire visto che in lettura riesce a raggiungere i 14,9 GB/s, con ottimi valori anche in scrittura (14,5 GB/s).

Rispetto alla precedente generazione, ma anche a diversi modelli dei competitor diretti, migliorano in modo importante anche le letture e le scritture casuali, ambito dove si superano abbondantemente i 3 milioni di IOPS. Stando a quanto dichiarato da Corsair, dovrebbero migliorare anche i consumi e l’efficienza, di conseguenza anche le temperature per escludere completamente il rischio del throttling.

A tal proposito, segnaliamo che il Corsair MP700 PRO XT viene venduto senza dissipatore, quindi bisognerà installarlo su una scheda madre compatibile che sia dotata di heatsink M.2, aggiungiamo di una certa qualità. Come anticipato poco sopra, Corsair al momento non è stata molto esaustiva nelle specifiche tecniche dei vari modelli, questo vale anche per la resistenza in scrittura (o endurance); anche qui, sul sito ufficiale troviamo un dato di 5.600 TBW, valore che molto probabilmente si riferisce a quello che sarà il top di gamma della serie.

Scheda tecnica Corsair MP700 PRO XT

Capacità 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB?

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4 (retrocompatibile con Gen 3.0 e Gen 4.0)

Lettura sequenziale fino a 14.900 MB/s

Scrittura sequenziale 14.500 MB/s

Lettura casuale (4K) 2,7 milioni di IOPS

Scrittura casuale (4K) 3,3 milioni di IOPS

Protocollo NVME 2.0

Controller Phison E28?

NAND 3D TLC ad alta densità

DRAM cache (almeno da 1, 2 o 4 GB)

Crittografia AES 256-bit, Microsoft DirectStorage

TRIM, SMART

Endurance fino 5.600 TBW (per il top di gamma)

Temperatura Operativa -40 °C / 85 °C

Arriva anche Corsair MP700 Micro con formato M.2 2242

Per chi vuole sfruttare le potenzialità dello standard PCI-E 5.0 ma su un formato più compatto, Corsair propone ora il modello MP700 Micro, caratterizzato da un formato M.2 2242 e disponibile in tagli da 2 e 4 terabyte. Le prestazioni non sono affatto male visto che il drive raggiunge i 10.000 MB/s in lettura e 8.500 MB/s in scrittura, supportato da memorie NAND 3D TLC e un design che si sposa alla perfezione con i sistemi e i notebook supercompatti. Al pari del fratello maggiore, anche Corsair MP700 Micro è coperto da 5 anni di garanzia.

Disponibilità e prezzi dei nuovi SSD targati Corsair

Riguardo al Corsair MP700 PRO XT, il produttore ci fa sapere che sarà disponibile da subito sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.

Nessun dettaglio sui prezzi dei vari modelli, tuttavia pensiamo che nelle prossime ore dovrebbero esserci novità anche su Amazon Italia. Situazione identica per il Corsair MP700 Micro, con maggiori informazioni nei prossimi giorni.