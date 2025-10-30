Come del resto avevamo pronosticato qualche mese fa, il mercato degli SSD M.2 PCI-E 5.0 si sta espandendo in modo omogeneo e soprattutto nella fascia alta continuano ad arrivare interessanti novità per l’utenza consuemr. Dopo l’annuncio Corsair relativo all’MP700 PRO XT, oggi è la volta di PNY che parallelamente al competitor ha svelato il suo ultimo top di gamma, il PNY CS3250.

Nei mesi scorsi avevamo recensito il CS2150 1 TB, la prima generazione di SSD Gen 5.0 targati PNY, una soluzione che ci aveva convinto sia per prestazioni che per prezzo. Quest’ultimo è come al solito un punto cruciale, ma bisogna anche dire che l’arrivo sul mercato di tutti questi nuovi modelli Gen 5.0 sta favorendo un calo generale dei prezzi di listino. Fatta questa premessa, vediamo un attimo cosa offre l’ultimo SSD PNY, anticipando che anche in questo caso non sono stati divulgati tutti i dettagli tecnici (controller in primis).

PNY CS3250: un SSD velocissimo con un buon rapporto qualità prezzo

Nel caso di questo PNY CS3250 ci sentiamo già di anticipare un nostro parere sul rapporto qualità/prezzo in quanto abbiamo chiari da subito i prezzi di listino. Al momento il produttore ha previsto due modelli, uno da 1 TB e uno da 2 TB; entrambi sono venduti senza dissipatore di calore, tuttavia come i modelli simili integrano un sottile heatsink sulla componentistica (ma non basta).

Il formato è quello classico, ovvero M.2 2280, l’interfaccia PCI-E 5.0 x4, tuttavia quello che salta subito all’occhio sono le prestazioni di picco che possono arrivare a 14.900 MB/s nelle letture sequenziali. Il miglioramento rispetto a CS2150 è sostanziale, anche in scrittura dove il nuovo PNY si assesta a 14.000 MB/s.

Come anticipato sopra, PNY non ha condiviso molte notizie a riguardo all’hardware in dotazione. Sul modello precedente si era optato per un Phison E31T, ma qui le prestazioni sono nettamente migliorate e potremmo essere di fronte a un E28. Il dubbio rimane in quanto il produttore non dichiara i dati sulle letture / scritture sequenziali, stessa cosa per le memorie NAND che, al pari della generazione precedente, potrebbero essere delle 3D TLC targate Kioxia.

Aspettiamo di avere qualche dettaglio aggiuntivo o di provare in prima persona il prodotto per esprimere un parere, soprattutto in relazione a tutti i prodotti flagship proposti in questo periodo dai competitor (molti). Per il momento chiudiamo questa breve panoramica con il dato MTBF, 1,5 milioni di ore, e la garanzia, estesa a 5 anni.

Caratteristiche PNY CS3250

Capacità 1 o 2 terabyte

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4

Prestazioni Lettura sequenziale 14.900 MB/s Scrittura sequenziale 8.300 MB/s

Protocollo NVME 2.0

Controller ?

NAND 3D TLC

MTBF 1,5 milioni di ore

Dissipatore di serie no

Garanzia 5 anni

Disponibilità e prezzo del nuovo SSD PNY CS3250 Gen 5.0

Stando al comunicato ufficiale PNY, il nuovo SSD Gen 5.0 CS3250 sarà disponibile da subito nelle varianti da 1 e 2 terabyte. Riguardo i costi, si parte da 125,99 dollari per il modello da 1 TB e 219,99 dollari per la variante da 2 TB; un ulteriore modello da 4 TB dovrebbe arrivare presto (si presume con prestazioni e prezzo superiori.

Nel momento della stesura dell’articolo non abbiamo ancora rintracciato PNY CS3250 sugli shop italiani; il nuovo PNY tuttavia dovrebbe essere disponibile a breve su Amazon Italia, dove troviamo tra l’altro tutti i modelli PNY Gen 4.0/5.0.