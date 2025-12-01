Lo sappiamo tutti, ma per i pochi che non lo sapessero oggi è il Cyber Monday, ovvero “la chiusura” di un periodo ricchissimo di offerte culminato con la settimana del Black Friday appena conclusa.
Per chi non avesse trovato l’offerta più consona alle proprie esigenze, oggi vogliamo darvi qualche dritta sulle migliori schede video da acquistare su Amazon.
Come al solito cercheremo di accontentare tutti, o meglio, di spaziare su tutte le fasce di prezzo per agevolare anche chi è attento al budget, motivo per cui troverete una selezione di prodotti divisi per fasce di prezzo. Ma non perdiamo altro tempo.
Indice:
Migliori schede video in offerta per il Cyber Monday
Visto quanto detto poco sopra, cercheremo di scovare gli sconti più interessanti e convenienti per i nostri lettori. La selezione delle migliori schede video da acquistare al Cyber Monday come di consueto è personale, inoltre per i segmenti di mercato dove non sono presenti offerte reali, punteremo sui migliori modelli per qualità e prezzo, considerando prioritarie quelle proposte al minimo storico sulla piattaforma.
Prima di andare avanti con il nostro listone, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 184,17 euro invece di 239,93 euro
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE OC 8 GB, disponibile a 208,21 euro invece di 225 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 249,99 euro
- XFX Speedster QICK308 Radeon RX 7600 Black 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 332 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 263,99 euro invece di 319 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 299 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC, disponibile 323,99 euro invece di 342,99 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB, disponibile a 368 euro invece di 429 euro
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16 GB, disponibile a 388,20 euro invece di 524,99 euro
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming, disponibile a 379 euro
Schede video fascia media
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB White, disponibile 401,81 euro invece di 480,60 euro
- SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16 G, disponibile a 402,64 euro invece di 412,99 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS 16 GB, disponibile a 459 euro invece di 479 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS 16 GB, disponibile a 459 euro invece di 479 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 463 euro invece di 599 euro
- XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT 16 GB, disponibile a 479 euro
- XFX Speedster QICK 319 Core Edition Radeon RX 7800 XT 16 GB, disponibile a 519 euro invece di 554 euro
Schede video fascia medio-alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 562,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12 GB, disponibile a 589,99 euro invece di 624,06 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 591,36 euro invece di 739 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 591 euro invece di 674,99 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB, disponibile a 608,45 euro invece di 680,22 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 659 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition 12 GB, disponibile a 661,07 euro invece di 831,50 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 686,50 euro invece di 769,99 euro
Schede video fascia alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16 GB, disponibilr a 859,85 invece di 894,69
- MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Inspire 3X OC 16 GB, disponibile a 885,33 euro invece di 1.044,99 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC, disponibile a 1.149 euro invece di 1.449 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.159,21 euro invece di 1.353,39 euro
- PNY GeForce RTX 5080 OC Triple Fan 16 GB, disponibile a 1.248,82 euro invece di 1.459 euro
- ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, disponibile a 1.495 euro invece di 1.844,04 euro
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32 GB, disponibile a 2.845,33 euro invece di 3.154,87 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB, disponibile a 2.791,41 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: gaming, consumi e prezzi
- NVIDIA GeForce RTX 5080 vs AMD Radeon RX 9070 XT: gaming, consumi e prezzi
- AMD Radeon RX 9070 XT vs Radeon RX 9070: gaming, consumi e prezzi
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Oggi è il Cyber Monday: partito l'ultimo giorno delle migliori offerte del periodo
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo