LG amplia il proprio catalogo di monitor da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano di LG UltraGear 37G800A, un modello ad alte prestazioni che va ad ampliare una gamma già molto corposa che punta a soddisfare i gamer più esigenti in fatto qualità ed esperienza utente.

L’ultimo arrivato in casa LG, che ora vedremo nel dettaglio, è un display curvo rivolto a quei giocatori che cercano un’esperienza utente immersiva e fluida, senza rinunciare ai dettagli e alla qualità dell’immagine.

LG UltraGear 37G800A: un monitor da gaming veloce e fedele

Partiamo dalle basi. LG UltraGear 37G800A è un monitor da 37 pollici con curvatura 1000R, questo significa che mira ad “avvolgere” l’utente garantendo un’esperienza in gioco immersiva senza compromessi.

Andando oltre, LG punta tutto su un pannello con tecnologia VA (Vertical Aligment) e, prima di storcere il naso, bisogna sottolineare che si tratta di un modello recente e soprattutto ad alte prestazioni. Anche se siamo lontani dalla qualità e dalla resa dei più moderni OLED, la soluzione di LG garantisce il giusto mix tra rapidità e fedeltà dell’immagine.

Il pannello ha una risoluzione UHD 4K, ovvero 3.840×2.160 pixel, con una frequenza di aggiornamento a 165 hertz e un tempo di risposta paragonabile ai migliori IPS, ovvero 1 ms GtG (che non è male). A bordo è presenta la tecnologia Variable Refresh Rate (VRR) con certificazione AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync che garantiscono un gameplay senza tearing grazie alla perfetta sincronizzazione con la GPU.

A proposito di GPU, vale la pena ricordare che per sfruttare al meglio questo display è necessario abbinarci una scheda video di livello, capace per intenderci di gestire un frame-rate di 165 FPS a risoluzione 4K.

Non solo prestazioni velocistiche per questo LG UltraGear 37G800A, caratterizzato anche da una luminosità tipica di 400 nit e picco a 750 nit (HDR) con certificazione VESA DisplayHDR 600. Sul versante qualità e fedeltà dell’immagine, LG garantisce neri profondi, contrasto elevato e una copertura dello spazio colore DCI-P3 fino al 95%, permettendo quindi di utilizzare il monitor anche per ambiti diversi da quello ludico.

Previous Next Fullscreen

Passando un attimo al design, possiamo dire senza problemi che l’ultimo arrivato si allinea agli altri modelli della serie LG UltraGear, il tutto mantenendo un approccio semplice e a prima vista più lineare ed elegante.

In dotazione troviamo anche uno stand ergonomico che permette di regolare il display in altezza, inclinazione e rotazione, mentre chiudendo col reparto porte e I/O, sono presenti HDMI 2.1, Display Port, porte USB Type-A, jack audio e una USB-C con Power Delivery a 65 watt; il tutto è abbinato anche a due altoparlanti da 5 watt che completano la dotazione sotto il profilo multimediale.

Disponibilità e prezzo del monitor da gaming LG UltraGear 37G800A

LG UltraGear 37G800A è disponibile da subito e in esclusiva sullo shop LG a un prezzo di 649 euro, una cifra possiamo dire in linea con quanto offerto dal prodotto e dai competitor a parità di costo.

Scheda tecnica LG UltraGear 37G800A