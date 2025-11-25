La stagione del Black Friday 2025 si apre con novità importanti e molto attese per gli appassionati di tecnologia e in particolare per gli estimatori dell’ecosistema Apple. Quest’anno l’azienda ha deciso di presentare un’ottima promozione che coinvolge una vasta gamma di prodotti e servizi. Dal 28 novembre al 1° dicembre, chi acquisterà dispositivi Apple selezionati riceverà una Gift Card dal valore fino a 200 euro, un incentivo che permette agli utenti di aggiungere valore ai loro acquisti e prepararsi al meglio alle festività natalizie. Non solo perché c’è anche un’allettante offerta per Apple TV, che propone uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile per sei mesi, consentendo così di accedere a contenuti esclusivi e originali ad un prezzo molto conveniente. Ecco tutti i dettagli di queste iniziative per orientarsi e cogliere al meglio le occasioni del Black Friday Apple 2025.

La nuova edizione delle Giornate di Shopping Apple

Dal 28 novembre al 1° dicembre 2025 torna l’evento di shopping Apple che conquista ogni anno gli utenti con proposte esclusive. Acquistando un prodotto Apple idoneo in negozio, online o tramite l’app Apple Store, si riceverà una Apple Gift Card di valore fino a 200 euro, spendibile per futuri acquisti nel vasto ecosistema Apple tra prodotti, accessori, servizi e contenuti digitali. La promozione è soggetta a disponibilità e fino a esaurimento scorte, con alcuni vincoli: gli acquisti tramite finanziamento, i prezzi speciali Education o Business e le offerte cumulate non sono validi per ricevere la Gift Card. È fondamentale consultare i termini completi sul sito ufficiale per conoscere tutti i dettagli e i metodi di pagamento accettati.

Questa iniziativa, come già visto negli anni precedenti, si conferma una delle poche occasioni in cui Apple non applica sconti diretti, ma permette comunque di risparmiare indirettamente, facilitando l’acquisto di accessori o servizi correlati come auricolari, cinturini o abbonamenti. Inoltre, l’evento abbraccia non solo iPhone e Mac, ma anche iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV e altri dispositivi selezionati tra le ultime linee prodotte da Apple, esclusi però i modelli più recenti o premium lanciati proprio in questo periodo, come l’iPhone 17 Pro o iPad Pro con chip M5. Ecco tutti i prodotti dell’offerta e le relative Gift Card:

Apple TV in Black Friday: 6 mesi a metà prezzo

Fino al 1° dicembre, Apple propone un’offerta imperdibile per chi ama i contenuti streaming. Apple TV è disponibile al costo scontato di €4,99 al mese per i primi sei mesi, pari a un risparmio del 50% sul prezzo standard di 9,99€. L’iniziativa è rivolta a nuovi abbonati e a chi rinnova un abbonamento qualificato, ed è utilizzabile su tutti i dispositivi Apple e una vasta gamma di smart TV tra cui Samsung, LG, Sony, ma anche su piattaforme come Amazon Fire TV, Roku e console Xbox e PlayStation.

Tra i titoli esclusivi disponibili, spiccano la serie originale “Pluribus”, drammi pluripremiati agli Emmy come “Severance”, “The Morning Show” e tanto altro. Il catalogo si arricchirà inoltre con contenuti per tutta la famiglia come “The Family Plan 2” e il documentario “F1 The Movie”, in arrivo il 12 dicembre. Come sempre, Apple TV offre un’esperienza senza pubblicità, con in più il vantaggio che l’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento prima del rinnovo al prezzo pieno, perfetto per godersi le festività senza pensieri.