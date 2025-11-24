Le promozioni del Black Friday 2025 targate Amazon sono partite ormai da qualche giorno, le offerte sono tantissime in tutti i settori del panorama consumer, compresi ovviamente componenti PC e le schede video.

L’edizione dello scorso anno non era stata particolarmente allettante per quanto riguarda le GPU da gaming, mentre in questa occasione gli affari non mancano e si può risparmiare seriamente qualche soldino da investire in altro.

Migliori schede video da acquistare al Black Friday di Amazon

Come ormai da prassi per le nostre selezioni, quella che trovate a seguire è una scrematura vera e propria dei migliori modelli di GPU attualmente presenti su Amazon. Gli sconti interessano sia prodotti entry-level che soluzioni per gli utenti più esigenti che non vogliono compromessi e non hanno particolari problemi di budget.

In realtà non tutte le fasce di prezzo sono “coperte” da particolari sconti, motivo che ci ha spinto a inserire qualche opzione aggiuntiva che possa aiutare anche gli “utenti meno fortunati”, ovvero che non hanno ritrovato il prodotto sperato in promozione al Black Friday.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta