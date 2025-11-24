Le promozioni del Black Friday 2025 targate Amazon sono partite ormai da qualche giorno, le offerte sono tantissime in tutti i settori del panorama consumer, compresi ovviamente componenti PC e le schede video.
L’edizione dello scorso anno non era stata particolarmente allettante per quanto riguarda le GPU da gaming, mentre in questa occasione gli affari non mancano e si può risparmiare seriamente qualche soldino da investire in altro.
Indice:
Migliori schede video da acquistare al Black Friday di Amazon
Come ormai da prassi per le nostre selezioni, quella che trovate a seguire è una scrematura vera e propria dei migliori modelli di GPU attualmente presenti su Amazon. Gli sconti interessano sia prodotti entry-level che soluzioni per gli utenti più esigenti che non vogliono compromessi e non hanno particolari problemi di budget.
In realtà non tutte le fasce di prezzo sono “coperte” da particolari sconti, motivo che ci ha spinto a inserire qualche opzione aggiuntiva che possa aiutare anche gli “utenti meno fortunati”, ovvero che non hanno ritrovato il prodotto sperato in promozione al Black Friday.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE OC 8 GB, disponibile a 179 euro invece di 225 euro
- XFX Speedster QICK308 Radeon RX 7600 Black 8 GB, disponibile a 259 euro invece di 332 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 263,99 euro invece di 319 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 299 euro invece 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE 2X OC 8 GB, disponibile a 289 euro invece di 389 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC, disponibile 323,99 euro invece di 342,99 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS 8 GB, disponibile a 359 euro invece di 429 euro
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8 GB, disponibile a 376,20 euro invece di 400 euro
- Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16 GB, disponibile a 390,07 euro invece di 524,99 euro
Schede video fascia media
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 384 euro
- SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 9060 XT 16 G, disponibile a 396,37 euro invece di 412,99 euro
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile 406,99 euro invece di 432,58 euro
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB White, disponibile 434,99 euro invece di 463,11 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti SHADOW 2X OC PLUS 16 GB, disponibile a 459 euro invece di 479 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16 GB, disponibile a 449 euro
- XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT 16 GB, disponibile a 479 euro
- XFX Speedster QICK 319 Core Edition Radeon RX 7800 XT 16 GB, disponibile a 519 euro invece di 554 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC 12 GB, disponibile a 544,29 euro invece di 789 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 559 euro invece di 597 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB, disponibile a 612,99 euro invece di 680,22 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 649 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition 12 GB, disponibile a 664,99 euro invece di 831,50 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 686,50 euro invece di 769,99 euro
Schede video fascia alta
- MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC 16 GB, disponibile a 809 euro invece di 839 euro
- PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16GB Overclocked Triple Fan Plus, disponibile a 810 euro invece di 999 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC, disponibile a 1.149 euro invece di 1.449 euro
- ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, disponibile a 1.495 euro invece di 1.844,04 euro
- MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC 32 GB, disponibile a 2.389 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB, disponibile a 2.521,56 euro
