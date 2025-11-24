Il Black Friday continua a portare offerte particolarmente interessanti per chi è alla ricerca di uno smartwatch completo, leggero e ricco di funzioni utili nella vita di tutti i giorni: tra le proposte più convincenti troviamo HUAWEI Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro, due modelli lanciati in primavera che, come molti ricorderanno, hanno rappresentato l’evoluzione naturale della fortunata serie Fit, puntando su design curato, una maggiore precisione nei rilevamenti e un approccio sempre più orientato al benessere.

Design sottile, tante funzioni e autonomia convincente con HUAWEI Watch Fit 4 e Fit 4 Pro in offerta per il Black Friday

HUAWEI Watch Fit 4, il modello più economico della coppia, si presenta con uno spessore di soli 9,5 mm e un peso di 27 grammi, quindi estremamente comodo da indossare anche nelle giornate più movimentate. Il display AMOLED da 1,82 pollici è ampio, luminoso e ben leggibile in ogni contesto, mentre il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e di vari altri parametri si affianca al pacchetto di modalità sportive sorprendentemente completo per questa fascia di prezzo.

A bordo troviamo anche il nuovo sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che garantisce una precisione notevolmente superiore rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto durante attività all’aperto come camminata, corsa o escursionismo. La batteria, altra nota positiva, permette di raggiungere fino a 10 giorni di utilizzo, con la possibilità di ottenere una giornata intera di autonomia già dopo 10 minuti di ricarica tramite la tecnologia SuperCharger Wireless.

Il modello HUAWEI Watch Fit 4 Pro porta tutto questo un gradino più in alto, grazie a una scocca più robusta in alluminio, alla lunetta in lega di titanio e alla protezione aggiuntiva del vetro zaffiro. Rimane comunque molto leggero (30,4 grammi) e sottile (9,3 mm), mantenendo un design raffinato e lo stesso approccio 3D che caratterizza anche il modello standard.

A bordo non manca il supporto all’ECG, insieme a una serie di ottimizzazioni hardware e software che migliorano ulteriormente la precisione delle misurazioni e la qualità del monitoraggio continuo; anche in questo caso la batteria arriva fino a 10 giorni, con ricarica rapida identica al modello base.

In occasione del Black Friday la coppia di dispositivi diventa ancora più interessante: HUAWEI Watch Fit 4 può essere acquistato a 104 euro invece di 169 euro, combinando lo sconto diretto con l’extra sconto tramite il coupon ATUTBLACK12; in più, nel bundle sono incluse le HUAWEI FreeBuds SE 2, un omaggio che rende il pacchetto ancora più conveniente.

HUAWEI Watch Fit 4 Pro scende invece a 199 euro (al posto di 279 euro), sempre applicando il coupon ATUTBLACK12, e viene accompagnato da un doppio regalo: oltre alle FreeBuds SE 2 infatti è incluso anche un cinturino aggiuntivo, ideale per personalizzare lo stile dell’orologio o alternare un look più sportivo a uno più elegante.