Assieme all’assoluto protagonista dell’evento HUAWEI Watch 5 e alle cuffie HUAWEI FreeBuds 6, HUAWEI ha sfruttato l’evento di lancio Global di Berlino per presentare ufficialmente anche i nuovi HUAWEI Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro.

I due smartwatch rappresentano la quarta iterazione della popolare gamma Watch Fit del produttore cinese che, di solito, offre un design abbastanza piacevole, specifiche all’avanguardia e un buon rapporto qualità-prezzo, promuovendo la filosofia del Fashion Active, stile di vita energico ma attento alla salute.

HUAWEI Watch Fit 4

HUAWEI Watch Fit 4 è uno smartwatch elegante e super leggero che si presenta con una cassa quadrata, dominata da un ampio display AMOLED da 1,82 pollici, ben definito e abbastanza luminoso, protetto da vetro; sul lato destro, troviamo una corona girevole e un pulsante funzione; sul lato sinistro, troviamo l’altoparlante di sistema.

Lo smartwatch, come anticipato, vuole promuovere uno stile di vita energico ma attento alla salute. Partiamo proprio da qua, quindi, perché HUAWEI ha introdotto significativi miglioramenti rispetto alla precedente generazione: troviamo il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (h24), monitoraggio del sonno e tanti altri parametri.

Dal punto di vista del fitness, invece, c’è il supporto per nuove modalità sportive: passiamo dagli sport invernali come alpinismo e sci, agli sport acquatici come vela e SUP, con tanto di metriche specifiche per le varie attività.

Grazie al sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower (doppia frequenza), lo smartwatch garantisce il tracciamento preciso della posizione e degli spostamenti, a prescindere dal contesto. Vi è poi il supporto alle mappe offline.

Dal punto di vista dell’autonomia, HUAWEI Watch Fit 4 è in grado di reggere fino a 10 giorni di utilizzo ma, in aggiunta, può essere ricaricato rapidamente in appena 75 minuti. Sono poi supportate le seguenti funzionalità smart: dettatura (per la tastiera), risposta rapida ai messaggi, scatto remoto, meteo.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 4.

Dimensioni: 43 x 38 x 9,5 mm

x x Peso: 27 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: 5 ATM

Materiali: lega di alluminio , vetro

, Cinturino: nylon intrecciato (solo grigio), fluoroelastomero

(solo grigio), Display: AMOLED da 1,82″ (480 x 408 pixel), 2.000 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , barometro , giroscopio , magnetometro , luce ambientale

, , , , Sensori salute: battito cardiaco (ottico)

(ottico) Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Bluetooth 5.2 , GPS (dual-band) Compatibilità: Android 8+ e iOS 13+

, (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 75 minuti

(4 giorni con AOD)

Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch Fit 4 Pro

Rispetto al fratello minore, HUAWEI Watch Fit 4 Pro diventa leggermente più ingombrante (pochi mm) e pesante (pochi grammi) ma al contempo più sottile, presentandosi con un design decisamente più “muscoloso” e un pannello più luminoso (che mantiene tecnlogia, diagonale e risoluzione), protetto stavolta da vetro zaffiro.

Le più grandi differenze risiedono nella sensoristica a bordo e nelle funzionalità legate agli allenamenti/all’attività, soprattutto per quanto concerne le attività all’aperto: nel primo caso, troviamo il TruSense System di HUAWEI che offre un monitoraggio della salute più accurato e la funzionalità ECG.

Nel secondo caso, oltre alle mappe di contorno offline, navigazione checkpointe una modalità trail running di livello professionale, troviamo una modalità ad hoc pensata per i golfisti, con oltre 15.000 mappe di campi da golf direttamente sul polso e indicazioni sullo stile di gioco durante l’evoluzione della partita.

Rispetto al modello base, poi, integra la modalità Freediving che mette a disposizione degli utenti metriche in tempo reale quali profondità e velocità, unita agli avvisi di sicurezza.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

Dimensioni: 44,5 x 40 x 9,3 mm

x x Peso: 30,4 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazioni: IP6X , 5 ATM

, Materiali: lega di alluminio , vetro zaffiro , lega di titanio

, , Cinturino: nylon , fluoroelastomero

, Display: AMOLED da 1,82″ (480 x 408 pixel), 3.000 nit

da (480 x 408 pixel), Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: accelerometro , barometro , giroscopio , magnetometro , luce ambientale

, , , , Sensori salute: battito cardiaco , ECG , profondità , temperatura

, , , Tasti fisici: pulsante home (corona girevole), pulsante funzione

(corona girevole), Connettività: Bluetooth 5.2 , GPS (dual-band) Compatibilità: Android 8+ e iOS 13+

, (dual-band) Autonomia: fino a 10 giorni (4 giorni con AOD) Ricarica rapida in 60 minuti

(4 giorni con AOD)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi HUAWEI Watch Fit 4

I nuovi HUAWEI Watch Fit 4 e HUAWEI Watch Fit 4 Pro sono già acquistabili in Italia, presso i principali negozi di elettronica di consumo e sul sito ufficiale del produttore cinese, in svariate colorazioni e ai seguenti prezzi di listino:

Watch Fit 4 (colorazioni Bianco, Grigio, Nero, Viola) al prezzo di 169 euro

(colorazioni Bianco, Grigio, Nero, Viola) al prezzo di Watch Fit 4 Pro (colorazioni Blu, Nero, Verde) al prezzo di 279 euro

Acquista i HUAWEI Watch Fit4 sul sito ufficiale di HUAWEI