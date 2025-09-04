Huawei ha annunciato una novità riguardante la sua famiglia di smartwatch, e più precisamente il modello Huawei Watch D2. Lo smartwatch è infatti ora disponibile in una nuova e sofisticata variante di colore blu: una nuova opzione che si va ad affiancare alle versioni esistenti in nero e bianco.

Huawei Watch D2 anche in Blu, con tanto di offerta lancio

Huawei sta andando sempre più forte sul mercato degli indossabili, e nel primo trimestre 2025 ha raggiunto una quota di mercato del 21,9%, con una crescita del 42,4% rispetto all’anno precedente (dati IDC). Huawei Watch D2 è uno dei suoi prodotti più interessanti, e ha fatto il suo esordio circa un anno fa, pur essendo arrivato in Italia solo all’inizio di quest’anno. La nuova versione blu mantiene naturalmente tutte le caratteristiche delle varianti proposte finora.

Watch D2 non è uno smartwatch come gli altri: la sua peculiarità è frutto di anni di ricerca e sviluppo e consiste nel monitoraggio della pressione sanguigna. Stress, stile di vita e abitudini alimentari possono provocare fluttuazioni emotive e cambiamenti nella pressione sanguigna, e può risultare utile monitorare questi valori in modo dinamico: lo smartwatch semplifica il processo direttamente dal polso, utilizzando un cuscinetto fisico per gonfiare e misurare a intervalli, con promemoria durante il giorno e misurazione nel sonno di notte.

Tutto ciò è possibile grazie al Huawei TruSense System: il dispositivo è dotato di un sensore di pressione ad alta precisione, di una mini-pompa e di un cuscinetto gonfiabile, grazie ai quali può fornire misurazioni dei parametri vitali e della pressione sanguigna. Misura la Fibrillazione Atriale tramite ECG a singola derivazione, monitora il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, il livello di stress e la temperatura della pelle, per una completa gestione della salute.

Oltre a queste funzionalità, Huawei Watch D2 offre tutto quello che ci si aspetta da uno smartwatch, compreso il tracciamento di oltre 80 modalità di esercizio. A disposizione uno schermo da 1,82 pollici abbinato a un cinturino in fluoroelastomero o in pelle.

La versione Blu di Huawei Watch D2 è disponibile all’acquisto sul Huawei Store al prezzo consigliato di 399 euro, ma grazie alle promozioni attive potete già risparmiare qualcosa. Più precisamente, fino al 26 ottobre potete avere 30 euro di sconto sulla nuova variante (369 euro), ma potete sfruttare l’iniziativa Back to School per ottenere il 10% di sconto (12% se siete studenti) dalla cifra iniziale, scendendo a 359 euro digitando il coupon ATUTTOBTS10. Le spedizioni sono previste dal 10 settembre 2025.

In alternativa, lo smartwatch è disponibile in preordine su Amazon in offerta lancio a 349 euro, stessa cifra della variante Nera. In questo caso le spedizioni partiranno il 19 settembre 2025.