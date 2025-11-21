Huawei sembra pronta a introdurre una funzione cruciale dedicata all’accessibilità dei propri smartwatch ovvero una “wheelchair mode”, una modalità pensata interamente per chi si muove in sedia a rotelle.

La notizia arriva da una recente indiscrezione e in seguito confermata direttamente dalle parole di Zhu Ping, presidente della divisione Consumer Business Marketing and Sales Services dell’azienda. Eccola nel dettaglio.

Huawei vuole compiere un grande passo in avanti per l’accessibilità

L’idea di sviluppare questa modalità, spiega l’azienda, è nata dopo l’incontro con Majid Rashed, presidente del Comitato Paralimpico Asiatico, che avrebbe ispirato Huawei a creare un sistema in grado di monitorare in modo scientifico l’attività fisica degli utenti in carrozzina.

“Dopo un’approfondita ricerca, abbiamo sviluppato questa funzione per valutare l’attività registrando spinte, direzioni e calorie, aiutando così gli utenti a gestire meglio il proprio esercizio,” ha dichiarato Zhu Ping.

Secondo quanto riportato, la “wheelchair mode” rappresenta un passo strategico per Huawei nel settore degli indossabili, in cui l’azienda ha già venduto oltre 200 milioni di smartwatch nel 2025, conquistando la prima posizione globale e guidando oltre 20 mercati internazionali.

Zhu ha sottolineato che Huawei continuerà a “camminare al fianco degli utenti di tutto il mondo”, mantenendo come principio guida la fiducia dei consumatori e il desiderio di creare tecnologie che connettano culture diverse in modo autentico.

Con questa nuova funzione, Huawei punta a rafforzare ulteriormente il suo ecosistema di dispositivi intelligenti, espandendo il concetto di fitness tracking anche a chi, finora, è rimasto escluso dai sistemi tradizionali. L’iniziativa potrebbe inoltre consolidare la reputazione del marchio come pioniere di innovazioni inclusive, contribuendo a mantenerlo ai vertici del mercato globale dei wearable.

Huawei continua a crescere anche nella percezione dei consumatori

Peraltro, la società è recentemente salita al 39° posto nel ranking Kantar BrandZ 2025. Kantar BrandZ è un sistema di valutazione delle marche a livello globale, realizzato da Kantar, una delle principali aziende di analisi di mercato. Dal 1998, Kantar BrandZ analizza e misura il valore delle marche attraverso un ampio studio di equity di marca, che coinvolge oltre 4,5 milioni di consumatori e copre 22.000 marche in 538 categorie e 54 mercati.

Pertanto, il report annuale di Kantar BrandZ, noto come “Top 100 Most Valuable Global Brands“, classifica le marche in base alla loro valutazione economica e alla percezione dei consumatori. Dunque, tale riconoscimento per Huawei è il segno di impatto crescente a livello internazionale ed è altamente probabile che l’introduzione della “wheelchair mode” potrebbe rafforzare ulteriormente questo slancio, unendo innovazione tecnologica e responsabilità sociale in una mossa sola.

In copertina c’è HUAWEI WATCH Ultimate 2