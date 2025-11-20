Il Black Friday 2025 è partito a tutti gli effetti e tra i protagonisti di questa edizione c’è sicuramente MSI, azienda che non necessita di presentazioni e molto attiva quest’anno con una serie di sconti interessanti su tutto il catalogo, dai notebook, passando per i sistemi desktop, componenti, periferiche e soluzioni per i gamer.

In questo articolo vi proponiamo una selezione delle offerte più vantaggiose messe in campo da MSI, spaziando appunto dai PC portatili ai desktop, arrivando alle periferiche per giocare, il tutto sempre in base alla percentuale di sconto. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo alla pratica, anche perché le migliori offerte sono anche quelle che termineranno prima.

Le offerte più vantaggiose di MSI per il Black Friday 2025

Iniziamo questa selezione dei migliori prodotti MSI in offerta per il Black Friday 2025 con i notebook e i sistemi desktop, ambito dove l’azienda si fa trovare pronta con diverse opzioni che possono soddisfare diverse tipologie di utenza.

I Notebook MSI più convenienti in offerta

Partiamo con i notebook, in particolare con quattro modelli molto ricercati nel catalogo MSI. La prima proposta è per la fascia bassa del segmento gaming, nel dettaglio con il Cyborg 15, portatile con Intel Core 13a gen e GeForce RTX 4050, buono per gli applicativi di tutti i giorni e per cimentarsi nel gaming a 1080P senza particolari problemi (c’è anche un display a 144 hertz).

Per chi mira invece a un notebook di fascia più alta invece, il nostro consiglio ricade sul Prestige 16 AI+, soluzione ultrasottile che sposa la piattaforma Intel Evo con uno straordinario display OLED. In ambito lavorativo e portabilità c’è posto anche per i modelli MSI Prestige 16 AI studio e VenturePro 15 AI, sempre con Intel Core Ultra ma con scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX, un aiuto in ottica produttività.

PC desktop e All-In-One MSI in offerta per il Black Friday

Se le vostre esigenze vi spingono su un sistema desktop, le opzioni MSI da valutare in questo caso sono quattro. Per chi deve lavorare in ufficio o gestire applicavi non troppo impegnativi abbiamo tre opzioni All-In-One da 24 a 27 pollici, tutte con piattaforma Intel e un occhio anche ai consumi; se invece puntate a un tower, senza però spendere troppo, c’è il MAG Infinite E1 con NVIDIA GeForce RTX 5060 e supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation.

I monitor MSI da acquistare al Black Friday 2025

Un PC che si rispetti deve avere un monitor di pari livello, qualsiasi sia l’ambito di utilizzo. Per l’occasione abbiamo scelto un totale di sei display che secondo noi vale la pena considerare:

