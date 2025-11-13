Il Black Friday è sempre più vicino e, mentre continuano a spuntare come funghi le offerte che stanno caratterizzando questo mese di novembre, Amazon torna a nuovamente proporre iniziativa sui prodotti Amazon Seconda Mano.

La sezione del marketplace dedicata ai prodotti usati (anche resi e pari al nuovo) può essere già di base un buon posto in cui fare dei veri e propri affari; le occasioni possono però diventare ancor più allettanti se il colosso dell’e-commerce mette in mezzo un ulteriore incentivo.

Amazon Seconda Mano: rinovata l’interessante promozione

A stretto giro di posta rispetto alla scadenza della precedente promozione, Amazon torna a proporre nuovamente il 15% di sconto su una selezione di prodotti resi che fanno parte della sezione Amazon Seconda Mano del marketplace.

La promozione è attiva già dalla mezzanotte di oggi (13 novembre 2025) e sarà attiva fino alle 23:59 del 19/11/2025, vigilia dell’avvio del Black Friday targato Amazon (che durerà da mercoledì 20 novembre fino a domenica 1 dicembre 2025, giorno che precede il Cyber Monday).

Tornando a noi, lo sconto del 15% verrà aggiunto direttamente al checkout (quindi nella pagina del pagamento) e quindi va “scalato” dal prezzo mostrato nelle pagine dei prodotti e dal totale mostrato nel carrello.

Dettagli della promozione: Prodotti Amazon Seconda Mano compatibili con il 15% di sconto al checkout Termini e condizioni: Dalle 00:00 del 13/11/2025, alle 23:59 del 19/11/2025 i clienti Amazon ottengono uno sconto del 15% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni. Come acquistare i prodotti in sconto? Trovare il prodotto idoneo (da questa selezione)

Scegliere la versione giusta del prodotto

Aggiungere il prodotto al carrello

Procedere con il pagamento per visualizzare lo sconto

Questo è solo una sorta di “antipasto” di ciò che assisteremo da qui in avanti nel mese di novembre (e non solo su Amazon): per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.