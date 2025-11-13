In attesa della settimana del Black Friday, le cui date sono state svelate proprio oggi da Amazon, sul sito sono disponibili già diverse offerte per la casa e offerte tech a cui vale la pena dare un’occhiata. Ne abbiamo selezionate alcune apposta per voi, tra le più interessanti del momento: andiamo a scoprirle.
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025), 16/512GB
Una selezione di offerte Amazon da non perdere in attesa del Black Friday
La settimana del Black Friday di Amazon si aprirà il 20 novembre, e proseguirà fino al Cyber Monday del 1° dicembre, ma questo non significa che sul sito non siano già disponibili offerte intriganti. Anzi, in queste ore Amazon propone diversi sconti su prodotti tech e prodotti per la casa che vale la pena scoprire, tra dispositivi per la smart home come robot e scope aspirapolvere e lavapavimenti e videocamere di sorveglianza, e accessori sempre utili come caricabatterie, cuffie wireless e power bank.
Senza ulteriori indugi, ecco gli sconti Amazon che abbiamo selezionato oggi per voi:
-
DJI ROMO S robot aspirapolvere e lavapavimenti con 25.000 Pa di aspirazione rilevamento a livello drone funzionamento senza manutenzione per 200 giorni lavaggio e asciugatura automatica del mop
-
-11%
Mova V50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Potenza di Aspirazione da 24.000 Pa con Svuotamento Automatico Lavaggio Termico con Sistema Aoppia Soluzione Sistema StepMaster Nero
-
-14%
eufy Robot aspirapolvere Omni E28 pulitore profondo portatile sistema HydroJet aspirazione turbo da 20.000Pa spazzole DuoSpiral estensione CornerRover stazione tutto-in-uno.
-
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C Lavaggio 86 °C Asciugatura 90 °C in 5 min Aspirazione 22 kPa WiFi Sistema Anti-groviglio.
-
-20%
eufy Robot aspirapolvere Omni E25 sistema HydroJet aspirazione turbo da 20.000Pa spazzole DuoSpiral estensione CornerRover stazione tutto-in-uno.
-
roborock F25 ACE Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1 20.000 Pa Autopulizia a 90°C Zero Grovigli 180° UltraPiatto Pulizia Bidirezionale Controllo WiFi per Parquet e Piastrelle
-
eufy X10 Pro Omni aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con Stazione All-in-One 8.000 Pa Auto-Svuotamento e Riempimento 2 Auto-Lift-Mops Evita Gli Ostacoli(Nero)
-
roborock F25 XT Lavapavimenti e Aspirapolvere Senza Fili 20.000 Pa Autopulizia Design Ultra Piatto 180° Zero Grovigli Asciugatura Rapida Controllo WiFi Ideale per Pavimenti Duri
-
-1%
Tineco FLOOR ONE S7 Pro(S7 Series) Aspirapolvere Cordless per Pavimenti Duri Pulisce Sempre con Acqua Pulita Display LED Lunga Autonomia. Rimuove Macchie Ostinate e Peli di Animali Domestici
-
-21%
eufy robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura Omni C20 con stazione tutto in uno svuotamento auto lavaggio e asciugatura auto 85 cm design ultra piatto 7.000 Pa potente aspirapolvere
-
-17%
ECOVACS DEEBOT MINI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 9000Pa ZeroTangle 2.0 TrueMapping 2.0 Asciugatura ad Aria Calda 45°C Svuotamento Automatico Lavaggio Profondo Intelligente Viola
-
-7%
Tineco Pure One S50 aspirapolvere Senza Fili 150AW autonomia 95 min Spazzola Anti-groviglio Luce Verde a 120° rimuove Facilmente detriti voluminosi
-
roborock H60 Ultra Aspirapolvere Senza Fili Sottovuoto 210AW 90 min Autonomia Tubo Flessibile 90° Rilevamento Polvere LED Spazzola Anti-Grovigli per Tappeti Pavimenti Peli di Animali e Auto
-
-4%
Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili 185W di Potenza di Aspirazione 70 Minuti di Autonomia Serbatoio Polvere da 1L Spazzola 3DSense Gestisce Facilmente Sporco di Grandi Dimensioni
-
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili Pulizia Completa 20 kPa Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C Inclinazione 180° Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
roborock H60 aspirapolvere senza fili aspirazione 115 AW autonomia 60 min tubo flessibile 90° LED rilevatore polvere spazzola anti grovigli per tappeti pavimenti e peli animali
-
-11%
Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente Lavapavimenti Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati Ottimo per Peli di Animali
-
eufy Clean L60 SES Robot Aspirapolvere con Stazione Autopulente Ultra potente da 5000 Pa Navigazione Laser iPath per la pulizia profonda dei pavimenti per capelli e pavimenti duri
-
-5%
Tineco Pure One S30Aspirapolvere Senza Fili150AWSpazzola ZeroTangleFino a 65 minuti di autonomiaSistema di filtrazione a 6 stadiTecnologia PureCycloneDock a parete
-
-23%
LG Electronics TONE Free T90S Auricolari Bluetooth In-Ear con Dolby Atmos tecnologia MERIDIAN cancellazione attiva del rumore (ANC) e igienizzazione UVnano+ Bianco TONE-T90S.AEUSLWH
-
-10%
eufy G50 Robot Aspirapolvere con Aspirazione Potente a 4.000 Pa Navigazione Dinamica Spazzola Antigroviglio e a rullo ideale per peli di animali domestici pavimenti duri e tappeti
-
-12%
eufy Security videocitofono wireless (a batteria) con 2K HD 0 costi mensili tecnologia IA integrata per rilevamento della presenza di esseri umani audio bidirezionale auto-installazione semplice
-
-28%
eufy Security Video Doorbell S220 videocitofono wireless con batteria con 2K HD nessun costo mensile tecnologia AI integrata nel dispositivo per il rilevamento persone auto-installazione semplice
-
-5%
Anker MagGo Caricatore Wireless iPhone Cube 3 in 1 con MagSafe 15W Caric Wireless Richiudibile Ricarica Rapida Max 15W iPhone 17/16/15/14 Apple Watch Series AirPods Pro/3/2 (con Caric USB C 30W)
-
-5%
LG xboom Buds Bluetooth Headphones Earphones Anc Sport Earphones In-Ear Active Noise Cancelling Wireless In-Ear Headphones Black
-
-1%
Anker Prime Power Bank Caricabatterie Portatile da 20000mAh con Uscita a 200W Display Digitale Compatibile con iPhone 16 Samsung MacBook Dell
-
-7%
Anker MagGo Power Bank Caricatore portatile veloce compatibile con MagSafe da 15 W con batteria da 10000 mAh display intelligente e supporto pieghevole per iPhone 17/16 pro max cavo USB-C incluso
-
Anker MagGo Power Bank batteria magnetica ultra sottile 10000 mAh certificato Qi2 portatile 15 W ultra veloce compatibile con MagSafe design ergonomico solo per iPhone 17/16 Pro Max/15/14
-
-1%
Anker MagGo Power Bank Batteria Magnetica da 10000mAh Portatile e Ultra-sottile Compatibile con MagSafe Ultra-Rapido Certificato Qi2 da 15W Design Ergonomico Solo per iPhone 16 Pro Max/15/14/13
-
-18%
eufy Security Solo Outdoor Cam E210 telecamera di sicurezza per esterni (cablata) tutto in uno 1080p faretto visione notturna a colori 0 costi mensili IP67
-
-5%
Anker Caricatore USB C 736 da 100 W (Nano II 100 W) 3 porte adatto per MacBook Pro/Air Google Pixelbook ThinkPad Dell XPS iPad Pro Galaxy S22/S20 iPhone 17/17 Pro Max/16/15
-
eufy Security Telecamera wi-fi interno Cam C120 videosorveglianza domestica AI per il riconoscimento di persone/animali assistenza vocale non richiede HomeBase microSD non inclusa
-
-5%
Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) Pod a 3 Porte PPS Alimentatore Compatto USB C per MacBook PRO/Air iPad PRO Steam Deck Galaxy S20 dell XPS 13 Note 20 iPhone 17/16 Pro Max Pixel
Questa era solo una selezione di offerte, ma su Amazon ne potete trovare tante altre: fin da subito sono infatti attive le prime offerte anticipate del Black Friday. Per consultarle tutte potete seguire i link qui in basso.
