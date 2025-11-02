Novembre è solitamente un mese ricco di promozioni dedicate a coloro che vogliono arrivare pronti al Natale e chi desidera anticipare il Black Friday potrebbe approfittare di una nuova iniziativa targata Amazon Seconda Mano.
Ricordiamo che Amazon Seconda Mano è una sezione a parte del marketplace Amazon che ospita prodotti usati a prezzi concorrenziali, venduti a cifre nettamente più basse rispetto agli articoli nuovi, ciò anche quando l’usato presenta l’etichetta Come nuovo.
Tra i prodotti usati di Amazon è possibile trovare smartphone, robot per la pulizia della casa, fotocamere, smartwatch, videogiochi, dispositivi per la salute e cura della persona, e altro ancora.
Una nuova promozione per Amazon Seconda Mano
Il portale di Amazon dedicato alla vendita di prodotti resi e come nuovi offre varie garanzie agli utenti, come un controllo accurato prima che gli articoli vengano messi in vendita, un processo di reso più semplice e la possibilità di fare affidamento sul servizio clienti di questo colosso dell’e-commerce.
La nuova promozione pensata da Amazon Seconda Mano prevede uno sconto del 15% su una selezione di prodotti, che saranno così disponibili ad un prezzo ancora più vantaggioso.
Ecco come approfittare della promozione, in vigore fino al 12 novembre 2025 :
- Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti selezionati (li trovate seguendo questo link) utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche.
- Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello.
- L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.
Tanto per darvi un’idea dei prodotti in offerta, a seguire una selezione:
- mouse Logitech G G502 HERO Ratón Gaming nero
- HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Titanio
- XIAOMI Smart Band 9 Active
- GXTrust 490 Fayzo Cuffie Gaming USB con Audio Surround 7.1
- Need for Speed Unbound PS5
- PowerA Controller cablato per Xbox Series X|S
- Nintendo Switch Controller Set da 2 Joystick, Blu e Giallo Neon
- Star Wars Outlaws Limited Edition (Exclusive Amazon) (PS5)
- Google Pixel 9 con caricabatteria
Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.
