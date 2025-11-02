Novembre è solitamente un mese ricco di promozioni dedicate a coloro che vogliono arrivare pronti al Natale e chi desidera anticipare il Black Friday potrebbe approfittare di una nuova iniziativa targata Amazon Seconda Mano.

Ricordiamo che Amazon Seconda Mano è una sezione a parte del marketplace Amazon che ospita prodotti usati a prezzi concorrenziali, venduti a cifre nettamente più basse rispetto agli articoli nuovi, ciò anche quando l’usato presenta l’etichetta Come nuovo.

Tra i prodotti usati di Amazon è possibile trovare smartphone, robot per la pulizia della casa, fotocamere, smartwatch, videogiochi, dispositivi per la salute e cura della persona, e altro ancora.

Una nuova promozione per Amazon Seconda Mano

Il portale di Amazon dedicato alla vendita di prodotti resi e come nuovi offre varie garanzie agli utenti, come un controllo accurato prima che gli articoli vengano messi in vendita, un processo di reso più semplice e la possibilità di fare affidamento sul servizio clienti di questo colosso dell’e-commerce.

La nuova promozione pensata da Amazon Seconda Mano prevede uno sconto del 15% su una selezione di prodotti, che saranno così disponibili ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Ecco come approfittare della promozione, in vigore fino al 12 novembre 2025 :

Aggiungi al carrello 1 articolo dei prodotti selezionati (li trovate seguendo questo link) utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o seleziona Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche. Quando hai finito di fare acquisti, seleziona Vai al carrello. L’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento, se idonea.

Tanto per darvi un’idea dei prodotti in offerta, a seguire una selezione:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.