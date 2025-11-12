Amazon annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11, prodotti presentati alla fine di settembre in compagnia dei nuovi Echo Dot Max ed Echo Studio. Dopo qualche settimana di preordine, i dispositivi per la smart home fanno il loro debutto ufficiale.

Echo Show 8 ed Echo Show 11 sono disponibili da oggi all’acquisto

I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 di Amazon offrono una maggiore potenza di elaborazione per un audio premium, un design rinnovato e sono pronti a supportare l’intelligenza artificiale generativa tramite Alexa+, non appena farà il suo debutto italiano. I nuovi dispositivi integrano componenti avanzati per abilitare le esperienze di prossima generazione, garantendo naturalmente interazioni più rapide fin da subito.

I due smart display combinano tecnologia touch in-cell e design a cristalli liquidi negativi per offrire un’esperienza visiva migliore, con contenuti che si adattano allo spazio circostante, massimizzando l’angolo di visualizzazione. Amazon ha lavorato per migliorare la qualità dell’immagine, con l’intento di offrire nitidezza sia negli ambienti più luminosi sia nelle condizioni di scarsa illuminazione.

Echo Show 8 e ed Echo Show 11 mettono a disposizione nuovi altoparlanti stereo frontali e un woofer personalizzato per un audio spaziale studiato per riempire la stanza: coi nuovi modelli, Amazon vuole infatti offrire la migliore qualità sonora mai raggiunta su un prodotto di questo tipo, sfruttando il posizionamento strategico dei driver full-range.

Il cuore è costituito dal chip AZ3 Pro, dotato di un nuovo acceleratore AI pensato specificatamente per eseguire i modelli di intelligenza artificiale edge del futuro. Questa versione Pro amplia le capacità audio di AZ3 e offre il supporto a modelli linguistici all’avanguardia. In più, la piattaforma sensoriale proprietaria Omnisense (sviluppata per l’IA ambientale) sfrutta una combinazione di sensori e segnali (fotocamera da 13 MP, audio, ultrasuoni, radar Wi-Fi, accelerometro e Wi-Fi CSI) per abilitare esperienze Alexa sempre più personalizzate, proattive e utili.

Eventualmente è possibile affiancare il supporto regolabile progettato esclusivamente per questi nuovi modelli: è venduto separatamente (costa 39,99 euro) ed è studiato per abbinarsi al design e ai colori di ciascun dispositivo.

I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 sono disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo consigliato di rispettivamente 199,99 euro e 239,99 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono due, denominate Grafite e Bianco ghiaccio.