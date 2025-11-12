In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena).

Il sistema operativo ha ricevuto il Patch Tuesday di novembre 2025, un aggiornamento principalmente mirato alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi), che risolve anche alcuni bug e implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese scorso tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di ottobre 2025

Dopo l’uscita di scena di Windows 10 (anche se è possibile aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma ESU), il supporto di Microsoft può concentrarsi quasi esclusivamente su Windows 11.

Come anticipato in apertura, il colosso di Redmond ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di novembre 2025, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge che giunge a poco più di un mese dall’avvio del rilascio del “nuovo” Windows 11 25H2.

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.7171 (codice aggiornamento KB5068861); per coloro che eseguono la precedente versione 24H2 arriva la build 26100.7171 (codice aggiornamento KB5068861); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6060 (codice aggiornamento KB5066793).

Le novità sul fronte della sicurezza (novembre 2025)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di novembre 2025 non fa eccezione.

Dal bollettino si può evincere che sono state risolte 68 vulnerabilità (di cui 63 scovate da Microsoft e 5 scovate da terzi). Di queste, una viene catalogata come “sfruttata attivamente”: parliamo della CVE-2025-62215 che coinvolge il kernel di Windows.

Le altre novità del Patch Tuesday di novembre 2025 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di novembre 2025 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 28 ottobre 2025, rilasciato tramite le build 26200.7019 e 26100.7019 (codice KB5067036) per le versioni 25H2 e 24H2. Per la versione meno recente (23H2), sono inclusi tutti i miglioramenti dell’aggiornamento facoltativo datato 28 ottobre 2025 e rilasciato tramite la build 22621.6133 (codice KB5067112).

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5067036 (rilasciato il 28 ottobre 2025). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Giochi] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che riguardava i dispositivi portatili da gioco. Questi dispositivi non riuscivano a rimanere in stato di basso consumo, causando un consumo più rapido della batteria.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema su alcuni dispositivi di gioco portatili: dopo aver effettuato l’accesso tramite il gamepad integrato, il controller potrebbe non rispondere alle app per circa cinque secondi, causando un ritardo. Dopo aver inserito la password o il PIN, la tastiera touch nella schermata di accesso si nasconde automaticamente. [Archiviazione] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare l’inaccessibilità di alcuni spazi di archiviazione o il fallimento di Storage Spaces Direct durante la creazione di un cluster di archiviazione. [Utilità di sistema (problema noto)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui la chiusura di Task Manager con il pulsante Chiudi non terminava completamente il processo, lasciando istanze in background che potevano rallentare le prestazioni nel tempo. Questo potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5067036 . [Accesso vocale] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema per cui l’accesso vocale non funzionava durante la configurazione iniziale se non era collegato alcun microfono e il modello vocale non era installato. [Gestione finestre] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema per cui selezionando il desktop si apriva inaspettatamente la Visualizzazione attività. [Networking] Corretto: questo aggiornamento risolve un problema nel parser delle richieste HTTP.sys , un componente di Windows che legge ed elabora le richieste HTTP. Il parser consentiva una singola interruzione di riga nelle estensioni di blocchi HTTP/1.1 , dove lo standard RFC 9112 richiede una sequenza di ritorno a capo e avanzamento riga (CRLF) per terminare ogni blocco. Ciò può causare una discrepanza nell’analisi quando i proxy front-end sono inclusi nella configurazione. Per disattivare l’analisi rigorosa, utilizzare la seguente chiave di registro: Chiave di registro: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Http\Parameters]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Http\Parameters] Valore del registro: “HttpAllowLenientChunkExtParsing”=dword:00000001

“HttpAllowLenientChunkExtParsing”=dword:00000001 Dati da impostare: 1 Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windws 10

Per quanto concerne Windows 10, abbiamo parlato il mese scorso della fine ufficiale del supporto ma, grazie al programma Extended Security Updates (ESU), continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” per coloro che aderiscono.

Ci sono nuove build in distribuzione sia per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.6575 (per la versione 21H2) e la 19045.6575 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5068781 (trovate qua tutti i dettagli).

C’è poi spazio per una build rilasciata anche per coloro che non hanno preso parte al programma ESU e che coinvolge solo la versione 22H2 di Windows 10: la build è la 19045.6466 con il codice aggiornamento KB5071959 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: