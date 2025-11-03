Dopo anni di frustrazione e segnalazioni da parte della community, Microsoft ha finalmente messo la parola fine a uno dei bug più longevi e irritanti della storia di Windows, ovvero quello legato al comando Aggiorna e arresta, che anziché spegnere il PC dopo l’installazione degli aggiornamenti, eseguiva un riavvio completo del sistema. La correzione è arrivata con l’aggiornamento KB5067036, disponibile da fine ottobre per Windows 11 25H2 e 24H2.

Risolto il bug di Windows che ha confuso e irritato milioni di utenti

Chi utilizza Windows da tempo, e soprattutto chi ha avuto modo di convivere con le versioni più recenti del sistema operativo, conosce bene il problema: dopo aver selezionato Aggiorna e arresta, il computer apparentemente completava la procedura, ma invece di spegnersi si riavviava, fermandosi alla schermata di accesso. Un comportamento che molti utenti per anni hanno attribuito a una propria distrazione, magari pensando di aver cliccato su Aggiorna e riavvia per errore, quando in realtà si trattava di un difetto nel codice di Windows, mai ufficialmente riconosciuto fino ad oggi.

Secondo la stessa Microsoft, il bug era presente non solo in Windows 11, ma anche in Windows 10, e derivava da una gestione anomala del processo di manutenzione del sistema. In pratica, durante la procedura di update, Windows deve completare due operazioni: installare gli aggiornamenti e poi spegnere il PC; tuttavia,la sequenza di spegnimento finale veniva interrotta o ignorata a causa di un problema nello stack di manutenzione, lasciando la macchina accesa dopo i riavvii intermedi richiesti per completare l’operazione.

Al di là dell’irritazione generale, il difetto aveva anche conseguenze concrete sul piano dei consumi energetici, in particolare per chi utilizzava un notebook; capita spesso ad esempio di installare gli aggiornamenti prima di chiudere il portatile e andare a dormire, aspettandosi di trovarlo spento il mattino seguente, solo per scoprire invece che il sistema era rimasto acceso per ore, con la batteria completamente scarica.

Un comportamento che, oltre a consumare energia inutilmente, poteva anche compromettere le prestazioni a lungo termine della batteria, e la cosa più frustrante era che, almeno fino a oggi, Microsoft non aveva mai ammesso pubblicamente l’esistenza del bug, lasciando gli utenti nel dubbio per anni.

Il fix distribuito tramite l’aggiornamento menzionato in apertura promette di risolvere definitivamente il problema, ripristinando il corretto comportamento del comando Aggiorna e arresta; in altre parole, una volta completata l’installazione degli update, il PC si spegnerà davvero, come in effetti avrebbe dovuto fare.

Al momento l’update è opzionale, ma le correzioni verranno integrate nelle prossime patch cumulative obbligatorie, garantendo così che tutti gli utenti di Windows ricevano la soluzione nelle settimane a venire.

Microsoft non ha condiviso dettagli tecnici completi sulle cause del problema, ma ha confermato che il bug era legato a una gestione errata delle istruzioni di spegnimento successive al riavvio, probabilmente in conflitto con alcuni moduli responsabili del boot di sistema.

Dopo anni di segnalazioni e work around condivisi sui social, l’incubo del riavvio al posto dello spegnimento sembra finalmente finito, gli utenti dovranno però attendere il rollout completo per verificare che la correzione funzioni in ogni scenario.

Come sempre, il consiglio è di installare l’aggiornamento KB5067036 tramite Windows Update se non si vuole aspettare l’inclusione nel prossimo pacchetto cumulativo.