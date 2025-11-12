Le offerte del Black Friday sono dietro l’angolo, tuttavia, in questo periodo le promozioni sono sempre in “agguato” e bisogna tenerle monitorate per cercare di portarsi a casa un buon affare. Questo vale per le schede video ma più in generale per tutte le offerte inerenti al mondo tech presenti su Amazon, una piattaforma che non ha bisogno ormai di presentazioni e che anche oggi ci offre diversi spunti e sostanziosi risparmi se siamo alla ricerca di una nuova scheda video.
Che sia un aggiornamento del vostro vecchio PC da gaming oppure la costruzione di una nuova build per giocare i titoli più recenti, su Amazon abbiamo scovato diverse proposte che meritano secondo noi di essere valutate, questo a prescindere dalla fascia di prezzo.
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Quella che trovate a seguire è come al solito una selezione personale dei modelli disponibili su Amazon, questo a prescindere se i prodotti in oggetto siano interessati da offerte del giorno, promozioni per brand o magari sono giunti al minimo storico.
Come al solito, per vostra comodità abbiamo stilato una selezione di schede video che copre praticamente tutte le fasce di prezzo, partendo dalle GPU entry-level sotto quota 200 euro, arrivando ai modelli più potenti da oltre 2.000-2.500 euro (i prezzi delle top di gamma stanno aumentando).
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC, disponibile a 195,82 euro invece di 214 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 239,99 euro
- MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC Dual-Fan, disponibile a 265,99 euro
- ASRock Intel ARC B580 Challenger 12 GB OC, disponibile a 278,67 euro invece di 379,42 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 299 euro invece 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC , disponibile su Amazon a 329 euro
Schede video fascia media
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 367,16 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 468 euro invece di 599 euro
- XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT 16 GB, disponibile a 479 euro
- KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 1-Click OC, disponibile a 489 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS 2X OC, disponibile su Amazon a 582 euro invece di 739 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 590 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 599 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 619 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB Black, disponibile a 650,70 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB OC, disponibile a 674 euro
Schede video fascia alta
- PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16 GB Triple Fan OC, disponibile a 839,50 euro invece di 989 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC 16 GB, disponibile a 839 euro invece di 899 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 16 GB EX Gamer 1-Click OC, disponibile a 1.159 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB OC Edition, disponibile a 1.172,99 euro
- MSI GeForce RTX 5090 Vanguard SOC 32 GB, disponibile a 2.809 euro
