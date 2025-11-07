Nintendo si prepara a chiudere uno dei capitoli più iconici della sua storia recente, la casa di Kyoto ha infatti confermato che il focus dello sviluppo interno passerà ufficialmente alla Nintendo Switch 2, segnando l’inizio di una nuova fase per la piattaforma che ha rivoluzionato il concetto di console ibrida.

Come annunciato nel corso della presentazione dei risultati finanziari del 5 novembre scorso, l’azienda ha dichiarato: “in futuro, sposteremo il nostro principale focus di sviluppo su Nintendo Switch 2 ed espanderemo il nostro business attorno a questa nuova piattaforma“. Parole che, pur non sorprendendo gli addetti ai lavori, sanciscono di fatto l’avvio del pensionamento graduale della Switch originale lanciata ormai otto anni fa, nel lontano 2017.

Nintendo annuncia un addio graduale per la Switch originale

Nintendo ha voluto chiarire che Switch non sparirà subito dagli scaffali, le vendite proseguiranno tenendo conto della domanda dei consumatori e del contesto del mercato; in altre parole, la console continuerà ad essere prodotta e distribuita finché ci sarà domanda, un approccio simile a quello adottato in passato con Wii e 3DS, che garantisce una transizione più morbida per gli utenti.

Nonostante l’attenzione si sposti sempre più verso la nuova generazione, diversi titoli importanti sono ancora in sviluppo per Switch, previsti in uscita tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026; ciò conferma la volontà di Nintendo di accompagnare la vecchia piattaforma verso una chiusura ordinata e rispettosa della sua ampia base installata, che nel corso di questi anni ha superato la soglia dei 154 milioni di unità vendute nel mondo.

Dall’altra parte, la Switch 2 sta rapidamente guadagnando terreno, dati alla mano Nintendo ha già venduto oltre 10,36 milioni di unità dal lancio avvenuto a giugno, e ciò che colpisce è un particolare tutt’altro che marginale: l’84% dei nuovi possessori proviene dalla Switch originale.

Un segnale evidente che la community sta abbracciando con entusiasmo il nuovo sistema, confermando la bontà dell’approccio evolutivo scelto dall’azienda. La nuova console infatti, punta a mantenere la compatibilità con la libreria esistente, offrendo al contempo prestazioni sensibilmente superiori, tempi di caricamento ridotti e un’esperienza di gioco più fluida, il tutto senza tradire la filosofia libera che ha reso celebre il marchio Switch.

Chi segue la storia recente di Nintendo ricorderà bene quanto il passaggio tra Wii e Wii U si sia rivelato problematico, complice una comunicazione poco chiara e una base installata frammentata; questa volta invece, la strategia è completamente diversa, Switch 2 non vuole rompere con il passato, ma piuttosto rappresentarne la naturale evoluzione.

Un approccio organico, come lo definiscono in molti, che consente agli utenti di migrare in modo trasparente e agli sviluppatori di continuare a lavorare all’interno di un ecosistema familiare, ma più potente e versatile.

È ormai chiaro che Nintendo sta costruendo un futuro ancora legato al marchio Switch, puntando su una piattaforma che possa durare e rinnovarsi nel tempo; la scelta di concentrare lo sviluppo sulla nuova generazione non rappresenta soltanto un passo tecnologico, ma una mossa strategica di lungo periodo, pensata per consolidare l’immenso successo ottenuto negli ultimi anni.