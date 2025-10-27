Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con il lancio di Leggende Pokémon Z-A, nuovo capitolo spin-off della celebre serie di Game Freak disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, sia in edizione fisica che in digital delivery sul Nintendo eShop. In particolare, stando agli ultimi report ufficiali, il nuovo capitolo avrebbe riscosso un importante traguardo in termini di vendite: scopriamole insieme nel dettaglio.

Leggende Pokémon: Z-A fa vendite da record

Il comparto tecnico non proprio all’ultimo grido non avrebbe fermato in alcun modo le vendite dell’ultimo capitolo della serie Pokémon: secondo quanto dichiarato ufficialmente dalla stessa The Pokémon Company (la compagnia a capo del franchise, tanto per intenderci), nella sua prima settimana di uscita (risalente allo scorso 16 ottobre), Leggende Pokémon: Z-A avrebbe raggiunto il sorprendente traguardo di oltre 5,8 milioni di copie vendute, e i numeri non accennano a diminuire nelle settimane immediatamente successive.

Entrando nel merito delle numeriche, circa la metà delle copie vendute sarebbero su Nintendo Switch 2: si tratta a tutti gli effetti di un importante traguardo, considerando soprattutto la recente uscita della console sui mercati di tutto il mondo, e la sua base installata relativamente inferiore, soprattutto se confrontata in proporzione con la prima Nintendo Switch. Solo in Giappone, Leggende Pokémon: Z-A ha letteralmente dominato le classifiche di vendita con circa 1,485 milioni di copie vendute, ripartite tra 872’552 unità sulla prima Nintendo Switch e 615’905 unità su Nintendo Switch 2.

Dando invece uno sguardo alla situazione europea, nel Regno Unito il gioco avrebbe scalato le classifiche, con il 51% delle copie riservate alla versione Nintendo Switch 2, che ricordiamo porta con sè diversi miglioramenti in termini di stabilità e prestazioni. Sarebbe a conti fatti il quinto lancio di maggior successo di sempre per la serie: secondo alcuni insider, per arrivare ad eguagliare il budget di sviluppo di circa 13 milioni di dollari, sarebbero richieste altre 200’000 copie vendute, all’incirca.

Tra le caratteristiche più salienti del nuovo episodio Leggende Pokémon: Z-A troviamo sicuramente l’introduzione dei combattimenti in tempo reale, che prende decisamente le distanze dai combattimenti a turni che abbiamo visto finora nella serie, oltre che la città di Luminopoli, ambientazione protagonista del gioco che strizza decisamente l’occhio alla struttura architettonica di Parigi. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da The Pokémon Company in merito alle sue vendite nelle settimane e mesi successivi, che complice l’avvicinarsi delle festività natalizie (e dei relativi regali sotto l’albero) non accenneranno probabilmente a diminuire.