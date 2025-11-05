Nintendo ha infranto un nuovo record, a pochi mesi dal debutto ufficiale Switch 2 ha già superato quota 10 milioni di unità vendute, conquistando così il titolo di miglior lancio di sempre per una console da gioco; un risultato che, come spesso accade per l’azienda di Kyoto, arriva in modo silenzioso ma inequivocabile, sostenuto da una strategia solida e da un catalogo di titoli di lancio immediatamente riconoscibili.

Nintendo Switch 2 supera PS5 e PS4 nei primi mesi di vita

Il nuovo rapporto finanziario di Nintendo, relativo al primo semestre dell’anno fiscale (chiuso il 30 settembre), rivela numeri che vanno ben oltre le aspettative: 10,36 milioni di unità vendute in poco meno di quattro mesi, contro i 7,8 milioni registrati da PlayStation 5 nello stesso arco temporale e i 7,5 milioni di PlayStation 4.

Si tratta a conti fatti di un risultato storico per l’azienda giapponese, che ha addirittura rivisto al rialzo le proprie stime per l’intero anno fiscale, l’obbiettivo di vendita passa infatti da 15 milioni a 19 milioni di console, mentre l’utile operativo cresce del 15%, toccando i 2,4 miliardi di dollari.

Va anche ricordato che il confronto con PS5 è parzialmente viziato dal contesto pandemico in cui Sony lanciò la sua console, con una disponibilità fortemente limitata; tuttavia, i numeri di Switch 2 restano impressionanti e confermano un’accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico, tanto in Giappone quanto in occidente.

A trainare il successo della console c’è ovviamente Mario Kart World, che ha raggiunto 9,57 milioni di copie vendute, di cui 8,1 milioni in bundle con la console. Un ritmo praticamente doppio rispetto a Mario Kart 8 Deluxe nei suoi primi mesi di vita, segno che il nuovo capitolo della saga automobilistica più amata di Nintendo ha colpito nel segno.

Non mancano poi altre performance solide, Donkey Kong Bananza ha totalizzato 3,49 milioni di copie, mentre mario Party Jamboree in versione Switch 2 ha già superato quota 1,16 milioni; insomma, il parco titoli di lancio ha contribuito in modo determinante al risultato record.

Se le previsioni verranno rispettate, Switch 2 supererà ampiamente la prima Switch, PS4 e PS5 nel primo anno di vita, stabilendo un nuovo standard nel mercato console. Allo stesso tempo, la prima Nintendo Switch si avvicina al traguardo dei 160 milioni di unità vendute, un risultato che la porterebbe a superare definitivamente Nintendo DS e a insidiare il primato storico di PlayStation 2.

Attualmente, la console originale ha raggiunto 154,01 milioni di unità, a fronte di un calo fisiologico delle vendite (-60% su base annua), ma resta chiaro che il marchio Switch nel suo complesso non ha mai smesso di dominare la scena.

Con Switch 2 Nintendo sembra aver trovato l’equilibrio perfetto tra continuità e innovazione, una piattaforma evoluta ma familiare, capace di raccogliere l’eredità di un sistema che ha ridefinito il concetto di console ibrida.

Gli utenti, dal canto loro, stanno premiando questa formula con entusiasmo e se il ritmo di vendita dovesse mantenersi costante, Switch 2 potrebbe diventare la console più venduta della generazione, superando non solo le rivali dirette, ma persino i numeri record del modello precedente.