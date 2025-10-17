Nintendo potrebbe presto portare un tocco di 3DS e DS anche sulla sua nuova console grazie a un nuovo brevetto, recentemente pubblicato negli Stati Uniti, che mostra infatti un accessorio con doppio schermo pensato per Nintendo Switch 2, che permetterebbe di riprodurre fedelmente l’esperienza dei giochi portatili più popolari e iconici del passato.

Nintendo tenta un ritorno alle origini per i fan del DS e del 3DS

Secondo il brevetto, depositato da Nintendo e che vede figurare come inventori Koichi Kawamoto e Yuki Sakamoto, l’accessorio si collegherebbe direttamente alla console principale, aggiungendo un secondo display touchscreen capace di funzionare in diverse modalità. L’idea sarebbe quella di replicare il classico schema dei giochi DS e 3DS; chi ha avuto modo di usare quelle console, compreso chi vi scrive, sa di cosa si tratta: lo schermo inferiore mostrava mappe, menu o comandi tattili, mentre quello superiore era dedicato all’azione principale.

Il brevetto descrive tre opzioni di utilizzo:

Dual Screen Mode , che riproduce la configurazione originale dei giochi DS/3DS con due schermi attivi.

, che riproduce la configurazione originale dei giochi DS/3DS con due schermi attivi. Single Screen Mode , simile a una modalità “picture-in-picture”.

, simile a una modalità “picture-in-picture”. Switch Mode, che consente di alternare rapidamente tra i due display.

Questo approccio potrebbe rendere finalmente possibile l’arrivo dei titoli DS e 3DS nel catalogo di Nintendo Switch Online + Expansion Pack, dove finora non erano stati inclusi proprio per la difficoltà di adattarli a un solo schermo.

Questa idea non è isolata ma si inserisce in un piano più ampio che ha visto negli ultimi anni Nintendo dimostrare un forte interesse nel valorizzare la propria eredità videoludica.

La compagnia giapponese ha già riportato in auge periferiche storiche, come il controller GameCube in versione moderna per accompagnare il lancio di Switch 2, e persino un add-on dedicato al Virtual Boy, che permette di riscoprire l’esperienza in 3D del dispositivo degli anni ’90 che ha fatto tanto discutere.

L’arrivo di un accessorio dual screen si inserirebbe quindi in questa linea di continuità e avrebbe duplice valenza poiché da un lato celebrerebbe l’era che ha segnato un’intera generazione di giocatori, mentre dall’altro amplierebbe il potenziale della nuova console con funzioni innovative.

Tra brevetto e realtà: cosa aspettarsi davvero da Nintendo

Come sempre accade con i brevetti Nintendo, è bene mantenere un certo scetticismo. Come spiega la fonte stessa, molte delle idee depositate in passato non si sono mai tradotte in prodotti reali, ma hanno comunque fornito spunti per accessori o funzionalità successive. Tuttavia, la tempistica di questa registrazione, coincidente con le prime fasi di produzione della Switch 2, rende l’ipotesi più credibile rispetto a semplici esercizi di stile.

Anche il nome di Mike Odyssey, il noto insider della scena Nintendo che ha riportato il documento, contribuisce a dare peso alla notizia. Se l’azienda decidesse davvero di realizzare questo dispositivo, i giochi DS e 3DS potrebbero tornare con il loro layout originale, inclusi i controlli touch e le doppie interfacce.

Qualora dovesse rivelarsi veritiero, la prospettiva di vedere i grandi classici del DS, come The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, Pokémon HeartGold e SoulSilver o Mario Kart DS, per citarne alcuni, finalmente riproposti in versione autentica su una console moderna è indubbiamente alettante per qualsiasi videogiocatore.

Al momento della stesura di questo articolo, non ci sono conferme ufficiali da parte di Nintendo. Ma se il progetto dovesse diventare realtà, la Switch 2 potrebbe davvero unire due mondi, quello moderno e quello classico, in un’unica console.