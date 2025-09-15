In occasione dell’ultimo Direct e per celebrare i 40 anni dall’esordio del baffuto idraulico italiano su Nintendo Entertainment System, Nintendo ha presentato ufficialmente la collection composta da Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, usciti in origine su Nintendo Wii e rimasterizzati per l’occasione sulle nuove console. Nello specifico, la versione dedicata a Nintendo Switch 2 potrebbe portare con sè alcuni miglioramenti grafici che potrebbero (almeno in parte) giustificare il prezzo di lancio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Super Mario Galaxy: miglioramenti in arrivo su Nintendo Switch 2

La compagnia di Kyoto ha confermato ufficialmente che la collection composta da Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 riceverà un aggiornamento dedicato per la versione Nintendo Switch 2, che consentirà nello specifico di sfruttare la risoluzione 4K in modalità dock, oltre che la modalità a 1080p in modalità portatile.

Oltre alle possibili migliorie grafiche, il nuovo pacchetto porterà con sè nuovi sistemi di controllo tradizionali, che si aggiungeranno al – già esistente – controllo con sensori di movimento, oltre ad un’interfaccia utente completamente rinnovata.

Vi ricordiamo che la nuova collection sarà disponibile in edizione fisica e in edizione digitale (scaricabile attraverso il Nintendo eShop, con la possibilità di acquistare singolarmente i rispettivi titoli) a partire dal prossimo 2 ottobre, ad un prezzo di lancio suggerito di 69,99 euro. Nei primi mesi del 2026 (più precisamente il 2 aprile), a pochi mesi di distanza dall’uscita della Collection, è previsto anche il lancio dei nuovi Amiibo dedicati, che vedranno come protagonisti Mario, gli Sfavillotti e Rosalinda.

Non ci rimane quindi che attendere ulteriori (ed eventuali) comunicazioni direttamente da Nintendo, certi del loro arrivo nei prossimi giorni.