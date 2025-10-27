ASUS si prepara a lanciare sul mercato il ROG Super Kill 27 Pro, un monitor che punta a ridefinire gli standard del gaming competitivo. Senza girarci troppo intorno, il dato che salta immediatamente all’occhio è la frequenza di aggiornamento di picco dichiarata in ben 720 hertz, un valore mai visto prima su un display consumer, ottenibile senza alcun dubbio grazie all’adozione di un pannello OLED LG di quarta generazione.

La nuova proposta ASUS ROG, che dovrebbe arrivare presto sul mercato, punta ad alzare ulteriormente l’asticella nel segmento degli eSports, enfatizzando al massimo reattività, nitidezza del movimento e tecnologie di ultima generazione. Ma vediamo un attimo come è fatto e cosa offre.

ASUS ROG Super Kill 27 Pro: il monitor da gaming più veloce sta arrivando

Come da tradizione ROG, anche il Super Kill 27 Pro propone un design aggressivo ma curato, con dettagli RGB discreti e non tanto accentuali che si sposano a materiali premium. Per le dimensioni del pannello ASUS ha puntato per il formato più diffuso tra i gamer competitivi, ovvero un 27 pollici ( 26,5″ / 16:9) che tra le altre cose viene abbinato a un’ampia base che garantisce regolazione in altezza, inclinazione e rotazione; l’azienda taiwanese non lascia nulla al caso, ha pensato anche alla gestione dei cavi e al supporto VESA per eventuali configurazioni multi-monitor.

Il cuore del ROG Super Kill 27 Pro è il pannello OLED di quarta generazione sviluppato da LG Display; questa versione introduce miglioramenti sul fronte dell’efficienza luminosa, della gestione del burn-in e della copertura cromatica. I tempi di risposta quasi istantanei (0,02 ms) tipici degli OLED rimane uno dei vantaggi principali, con un input lag ulteriormente ridotto grazie all’elevatissimo refresh rate. Dovremmo verificare sul campo l’effettiva luminosità in HDR e la resa dei neri in scene molto chiare, ma le premesse tecniche lasciano intravedere un prodotto pensato anche per garantire contrasto elevato e fluidità estrema.

Risoluzione e caratteristiche tecniche

Come anticipato in apertura, ASUS non ha ancora rilasciato il prodotto, ma secondo le prime informazioni la risoluzione dovrebbe essere 2K ovvero 2.560×1.440 pixel (o Quad-HD se preferite), un buon compromesso tra definizione e carico sulla GPU. Il pannello OLED LG 4a gen in realtà era stato già utilizzato dalla stessa LG sul monitor da gaming UltraGear 27GX700A, fermandosi però a un refresh di 280 hertz a risoluzione Quad-HD.

Gli ingegneri ASUS ROG invece si sono spinti oltre, offrendo una frequenza di aggiornamento di 540 hertz a risoluzione nativa (1440P), riuscendo a spingere il monitor fino a 720 hertz con risoluzione 720P. Quest’ultimo dato probabilmente non entusiasmerà i gamer, sembra più un esercizio di stile, ma rimane di fatto il primo display a supportare tale modalità.

Visto che il monitor ASUS non è ancora arrivato sugli scaffali, non possiamo escludere che il produttore possa creare e “bilanciare” un ulteriore profilo a 1080P / 720 hertz, che sulla carta sono interessanti, ma ricordiamo da abbinare una GPU in grado di generare un frame-rate così spinto in Full-HD (a 720P è sicuramente più fattibile). A quanto pare il pannello di LG supporterebbe i 1080P a 720 hertz, ma ribadiamo che è necessaria una scheda video capace di far girare i giochi a 720 FPS in Full-HD (con la GeForce RTX 5090 ci potremmo pensare).

Non a caso, il nuovo monitor ROG supporta, come tutti i display per il gaming competitivo, tecnologie di sincronizzazione con la GPU come NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, il tutto per evitare artefatti e fenomeni come lo screen tearing. Per gli amanti dei titoli FPS, MOBA e Battle Royal che volessero sperimentare la modalità a 720 hertz, segnaliamo che di sicuro sarà supportara via porta Display Port 2.1; il ROG Super Kill 27 Pro ne dovrebbe avere almeno una, abbinata alla classica HDMI 2.1a, USB-C con DisplayPort Alt Mode (forse) e un hub USB per periferiche.

Oltre alla dotazione hardware, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e HDR10, ASUS dovrebbe metterci del suo e integrare tutte le funzionalità tipiche della linea ROG come l’OSD GamePlus con mirino personalizzabile, timer e misuratori FPS, oltre a tutta la suite software che solitamente ritroviamo sui top di gamma del produttore. Riguardo la longevità del pannello OLED, che rimane un elemento di rilievo su questi monitor, l’impiego della tecnologia LG Display 4a gen dovrebbe aiutare molto, soprattutto per via di algoritmi migliorati, pixel shifting più efficace e materiali più resistenti.

Quando arriva e quanto potrebbe costare ASUS ROG Super Kill 27 Pro

Il nuovo monitor ad alte prestazioni ASUS ROG Super Kill 27 Pro dovrebbe debuttare ufficialmente il primo di novembre in Cina a un costo di 8.499 yuan, al cambio circa 1.190 euro; a quanto pare questa sigla sarà utilizzata solo sul mercato cinese, mentre lo stesso modello verrà commercializzato a livello globale come PG27AQWP-W. Risulta quasi inutile ribadire che il costo per l’Europa e l’Italia non sarà questo per tutta una serie di ragioni che non stiamo qui a discutere, quindi rimaniamo in attesa della presentazione ufficiale per trarre qualche conclusione sensata sul rapporto prezzo/prestazioni.

Caratteristiche tecniche ASUS ROG Super Kill 27 Pro / PG27AQWP-W