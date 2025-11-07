Lexar ha ufficialmente lanciato in Cina il suo nuovo SSD portatile TouchLock (SL280), un dispositivo che combina sicurezza avanzata, compatibilità universale e un design sorprendentemente pratico; l’obbiettivo è quello di offrire un drive tascabile che non solo protegga i dati sensibili, ma che si integri perfettamente con l’ecosistema mobile moderno, iPhone inclusi grazie al supporto MagSafe.

Sicurezza a doppia chiave con il nuovo SSD Lexar TouchLock

La caratteristica che rende davvero unico il nuovo TouchLock è il sistema di doppia crittografia sviluppato da Lexar, l’unità integra infatti un chip NFC che consente lo sblocco rapido semplicemente avvicinando il proprio smartphone registrato, senza necessità di inserire manualmente alcuna password.

Ogni SSD è associato a un ID univoco, e una volta che il telefono viene allontanato l’unità si blocca automaticamente, impedendo qualunque accesso non autorizzato; a questo si aggiunge la crittografia hardware AES, che garantisce una protezione di livello professionale anche in caso di furto o tentativi di accesso fisico ai dati.

Sotto la scocca Lexar ha integrato un controller sviluppato internamente e memoria flash NAND TLC, soluzioni pensate per garantire velocità e affidabilità nel tempo. L’SSD offre fino a 450 MB/s in lettura sequenziale e 420 MB/s in scrittura, prestazioni più che sufficienti per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni, video 4K o intere librerie fotografiche.

L’interfaccia è USB 3.2 Gen 1 e nella confezione Lexar include sia un adattatore da USB-C a USB-C, sia un adattatore da USB-C a USB-A, assicurando compatibilità totale con Windows, macOS, Linux, Android e iOS; in pratica, può essere collegato a qualsiasi dispositivo moderno, dagli smartphone ai laptop più recenti.

La gestione del sistema NFC avviene tramite la Lexar App, che permette di configurare l’unità, impostare la password iniziale e attivare il backup automatico delle foto dal proprio smartphone. Una volta registrato il telefono, l’accesso diventa immediato e non richiede ulteriori password (salvo ripristino).

L’unica limitazione, almeno per ora, riguarda l’assenza di compatibilità con HarmonyOS Next, ma l’azienda ha già lasciato intendere che l’app riceverà aggiornamenti futuri per ampliare il supporto.

Con dimensioni di 85,6 mm x 53 mm x 7 mm e un peso di appena 40 grammi, TouchLock è progettato per essere estremamente portatile; Lexar ha inoltre pensato a un dettaglio particolarmente interessante, l’inclusione di un anello magnetico compatibile con MagSafe, che consente di agganciare l’SSD direttamente al retro degli iPhone durante il trasferimento dati.

Una soluzione intelligente che trasforma il dispositivo in una sorta di mini server personale sempre a portata di mano, ideale per chi lavora in mobilità o desidera una copia di sicurezza fisica sempre con sé.

Il tutto è racchiuso in una scocca resistente alle cadute fino a 2 metri e operativa tra 0 °C e 50 °C, confermando l’anima rugged del prodotto. Ogni unità è inoltre coperta da una garanzia limitata di tre anni, a conferma dell’affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio Lexar nel segmento degli SSD portatili.

Il nuovo Lexar TouchLock rappresenta un’interessante evoluzione nel mondo degli SSD portatili, sicuro come un archivio cifrato ma pratico come un accessorio MagSafe, pensato per chi vive di dati e ha bisogno di un dispositivo sempre pronto, ovunque.

Al momento Lexar TouchLock è disponibile solo in Cina, con un prezzo di partenza di 499 yuan (circa 60 euro al cambio attuale) per la versione da 512 GB, e 899 yuan (circa 110 euro) per quella da 1 TB; è previsto anche un modello da 2 TB ma il prezzo e la data di uscita non sono ancora stati annunciati.