Nintendo sembra avere grandi piani per la sua nuova console, secondo un rapporto di Bloomberg la casa di Kyoto avrebbe chiesto ai fornitori di produrre fino a 25 milioni di unità di Switch 2 entro marzo 2026, un obbiettivo che, se raggiunto, potrebbe renderla la console più venduta di sempre nel suo primo anno di vita, superando persino il record della Switch originale.

Produzione potenziata e fiducia alle stelle per Nintendo Switch 2

Stando alle fonti citate, Nintendo avrebbe deciso di incrementare gli ordini di produzione per rispondere all’elevata domanda e mantenere un ritmo di vendite costante anche dopo le festività natalizie, periodo da sempre cruciale per il mercato delle console. L’azienda nipponica, che in precedenza aveva stimato circa 15 milioni di unità vendute entro il primo anno fiscale, si mostra ora decisamente più ottimista: con una produzione a 25 milioni di pezzi, l’obbiettivo realistico sarebbe arrivare intorno ai 20 milioni di vendite effettive entro marzo 2026.

Un traguardo che non solo confermerebbe l’enorme successo del lancio, ma segnerebbe anche un nuovo record storico per Nintendo, superando le 17,79 milioni di Switch vendute nei primi 13 mesi dal debutto nel 2017.

Il contesto d’altronde è già molto favorevole, i preordini di Switch 2 partiti lo scorso aprile hanno registrato un andamento superiore alle aspettative, mentre la distribuzione globale è iniziata ufficialmente a giugno, poco più di quattro mesi fa. In questo breve periodo le vendite negli Stati Uniti risultano significativamente superiori rispetto a quelle della console originale nello stesso arco temporale, secondo i dati condivisi da Circana, una delle principali società di analisi di mercato del settore videoludico.

Anche il software sta contribuendo al successo della piattaforma, nell’ultimo rapporto finanziario Nintendo ha dichiarato di aver venduto 8,67 milioni di giochi sviluppati per Switch 2, oltre a 24,4 milioni di titoli per la console precedente, grazie all’ampia retrocompatibilità che sta incoraggiando molti utenti ad aggiornare il proprio hardware senza rinunciare alla libreria esistente.

A spingere ulteriormente le vendite ci penserà anche Pokémon Legends: ZA, in uscita a fine ottobre, un titolo destinato a rafforzare il ritmo di crescita della console, come da tradizione per i principali franchise Nintendo.

Se le previsioni si confermassero, Switch 2 non solo consoliderebbe il successo del brand, ma potrebbe stabilire un nuovo standard per il primo anno di vita di una console, grazie a una strategia che combina innovazione tecnica, retrocompatibilità e un catalogo di lancio ricco e diversificato.

Nintendo insomma sembra pronta a replicare, e forse superare, la magia del 2017, quando la prima Switch rivoluzionò il concetto di console ibrida; non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire se la nuova generazione riuscirà davvero a scrivere una pagina ancora più brillante nella storia del gaming.