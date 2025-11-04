Confermando il trend delle ultime settimane, anche la divisione SSD di Kingston si trova ad aggiornare il proprio catalogo consumer di fascia alta e annuncia la disponibilità del Fury Renegade G5 da 8 TB, una soluzione destinata all’utenza enthusiast che troverà posto sui PC che non vogliono compromessi per prestazioni e capacità. Si tratta di un aggiornamento importante che amplia una gamma di SSD già molto apprezzata e commercializzata finora con capacità fino a 4 TB, unità di archiviazione che convincono non solo per le prestazioni ma anche per il rapporto qualità/prezzo.

Sicuramente per un prodotto top di gamma come questo non possiamo fare molto per contenere i costi, inclusa l’azienda, mentre se guardiamo ai numeri dichiarati da Kingston pensiamo che la maggior parte di noi vorrebbe questa unità SSD sul proprio sistema desktop o portatile. Ma vediamolo un attimo nel dettaglio.

Kingston Fury Renegade G5 8 TB: prestazioni da primato e nessun compromesso sulla capacità

Come anticipato poco sopra, la serie di SSD M.2 Kingston Fury Renegade G5 è già disponibile da un po’ di tempo, per la precisione da questa estate. A guidare questo nuovo modello NVMe c’è ancora il controller Silicon Motion SM2508, abbinato a memorie NAND 3D TLC ad alta densità e una DRAM cache non specificata ma molto probabilmente da 8 GB. Stando a quanto dichiara il produttore, le prestazioni velocistiche dovrebbero essere in linea con il modello da 4 TB, con il quale condivide velocità in lettura e scrittura sequenziale pari a 14.800 MB/s e 14.000 MB/s; riguardo gli accessi casuali invece, la soluzione Kingston Fury si attesta a 2,2 milioni di IOPS (sia in lettura che scrittura).

Quello che cambia invece rispetto al fratello minore è il dato dell’endurance o resistenza in scrittura, ambito dove il nuovo arrivato brilla con ben 8.0 PB. A bordo sono previste ovviamente tutte le più recenti tecnologie di protezione e sicurezza che ci aspettiamo da un SSD moderno, compreso il supporto per Microsoft Direct Storage. Inutile quasi ribadire che il formato rimane invariato, ovvero M.2 2280, così come l’interfaccia utilizzata (PCI-E 5.0 x4); il dato relativo all’MTBF è pari a 2 milioni di ore, il tutto con una garanzia prodotto estesa a cinque anni.

Kingston Fury Renegade G5 8 TB: ecco quanto costa

Il Kingston Fury Renegade G5 8 TB entra di diritto nella fascia enthusiast degli SSD PCI-E 5.0, non solo per le prestazioni viste sopra ma anche per il prezzo, oltre i 1.000 euro e alla portata di pochi portafogli. Il nuovo modello Kingston è già disponibile presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon Italia.

Scheda tecnica Kingston Fury Renegade G5 8 TB