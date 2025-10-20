ASUS si appresta ad aggiornare il proprio catalogo di monitor professionali con un nuovo top di gamma che difficilmente passerà inosservato agli occhi degli appassionati che ricercano la perfezione dal proprio display. Si tratta del nuovo ProArt PA32KCX, un prodotto che avevamo già intravisto nelle scorse settimane e che viene presentato dall’azienda come il primo monitor 8K HDR Mini-LED destinato alla fascia Pro.

Guardando alle specifiche tecniche, l’obiettivo della nuova soluzione ASUS sembra piuttosto chiaro: offrire uno strumento senza compromessi a creator, professionisti dell’immagine, editor video e chiunque lavori con contenuti visivi dove sono richiesti precisione e qualità. Ma vediamone insieme i dettagli.

ASUS ProArt PA32KCX: risoluzione e qualità dell’immagine al top

La scheda tecnica diASUS ProArt PA32KCX non lascia spazio a equivoci. Iniziamo col dire che siamo di fronte a un monitor da 32 pollici con risoluzione 8K (7.680 × 4.320 pixel) e retroilluminazione Mini-LED con ben 4.032 zone di local dimming. La soluzione ASUS punta a offrire non solo elevata risoluzione e densità (ben 275 PPI), ma anche supporto HDR avanzato con un picco di 1.200 nit e capacità di mantenere 1.000 nit su tutto il pannello (potremmo dire tipica).

La frequenza di aggiornamento, come del resto su tutti i monitor di questo tipo, non è sicuramente il punto forte di questo ASUS; il refresh infatti si ferma a 60 hertz che, comunque, non sono pochi se consideriamo la risoluzione offerta. Andando oltre, soprattutto visto che non siamo di fronte a un monitor da gaming, il ProArt PA32KCX punta invece a offrire la migliore resa possibile e, cosa altrettanto importante, una fedeltà senza precedenti.

Per fare questo ASUS si serve di diversi strumenti e funzionalità: calibrazione hardware integrata con colorimetro motorizzato (che si posiziona da sé quando serve), supporto per calibratori esterni e software come Calman e ColourSpace, senza dimenticare la modalità di auto calibrazione programmabile.

Andando però al cuore di questo ASUS ProArt PA32KCX, il produttore ci dice di aver utilizzato un pannello IPS 10 bit con trattamento anti-riflesso (tecnologia AGLR) e angoli di visione fino a 178°/178°. Il pannello è calibrato di fabbrica per garantire una accuratezza colore Delta E <1, con un gamut a dir poco ampio: 95% Adobe RGB, 97% DCI-P3, 99% sRGB e 97% Rec.709, il meglio a cui possiamo ambire per gestire flussi e contenuti di grado professionale.

Connettività di ultima generazione ed ergonomia

La proposta ASUS non si fa mancare nulla neanche sul fronte connettività, concepita per offrire supporto per standard avanzati come Thunderbolt 4 (due porte, una con Power Delivery fino a 96 W), una DisplayPort 2.1, due HDMI 2.1, e un hub USB integrato. A bordo non mancano altri importanti accorgimenti come sensore di luminosità ambientale, sensore di prossimità (per ridurre luminosità quando non si è davanti al monitor), modalità PiP/PbP, oltre al supporto KVM integrato che permette di controllare due sistemi collegati con la stessa tastiera e mouse.

Chiudendo sull’ergonomia, ASUS ProArt PA32KCX è dotato di un supporto studiato ad hoc per regolare il monitor in altezza, inclinazione, rotazione (pivot), con un’ulteriore conchiglia (hood) staccabile contro i riflessi; l’utente ha a disposizione anche il supporto per lo standard VESA, mentre il reparto multimediale si completa con due altoparlanti da 3 watt.

Scheda tecnica ASUS ProArt PA32KCX

Dimensioni display 32″

Caratteristiche pannello: Tipologia di pannello IPS Mini-LED, 10 bit (1.073 miliardi di colori) 4.032 zona di local dimming Risoluzione 7.680×4.320 pixel (8K) Densità 275 PPI Frequenza di aggiornamento 60 Hz Tempo di risposta 5 ms GTG Adaptive Sync – VRR

Luminosità di picco 1.200 cd/m2

Contrasto tipico 1.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 97%

Copertura sRGB 99%

Copertura Adobe RGB 95%

Copertura Rec.709 97%

Dolby Vision, HDR10

Flicker-free

Porte: 2x Thunderbolt 4 Display Port 2.1 2x HDMI 2.1 Hub USB con 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x USB-C Power Delivery 96 watt

2x altoparlanti da 3 watt

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 100 mm inclinazione +23° ~ -5° rotazione +30° ~ -30°

VESA 100 x 100

Consumo: 81,4 watt

Colorimetro integrato

Sensore ambientale e di prossimità

Prezzo e disponibilità del monitor ASUS ProArt PA32KCX

ASUS rende noto che il nuovo top di gamma ProArt PA32KCX sarà disponibile a breve sul sito ufficiale e presso i maggiori rivenditori e partner aziendali, inclusa Amazon Italia. Al momento mancano dettagli ufficiali sul prezzo, di sicuro non alla portata di tutte le tasche e (ipotizziamo) almeno nel segmento dei 5.000-6.000 euro.