Torniamo con il nostro appuntamento sulle offerte Amazon rivolte al mondo delle schede video, un’occasione da non perdere se siete alle prese con l’aggiornamento del vostro PC oppure state assemblando una build da gaming tutta nuova per giocare i titoli più recenti e in uscita.
Si tratta come al solito di una selezione personale dei migliori modelli presenti sulla piattaforma, una scrematura delle schede grafiche più valide del momento, non solo in offerta ma anche al minimo storico su Amazon o con un prezzo particolarmente contenuto. Insomma, se cercate una scheda video e allo stesso tempo volete fare un affare, siete nel posto giusto e potreste risparmiare qualche euro (o più) da investire in altre componenti.
Indice:
Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)
Migliori schede video da acquistare su Amazon oggi
Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a una leggera flessione dei prezzi, un trend che però in vista del Black Friday e delle festività potrebbe anche cambiare per via delle solite politiche di marketing che accompagnano gli ultimi due mesi dell’anno. Secondo noi, a oggi i prezzi possono essere considerati ancora buoni (almeno su Amazon), quindi se cercate e valutate bene potreste trovare l’offerta più adatta al vostro budget.
Per comodità inoltre, abbiamo stilato una selezione di schede video che copre praticamente tutte le fasce di prezzo, partendo dalle GPU entry-level da 200 euro, arrivando alle top di gamma da oltre 2.000 euro.
Prima di andare procedere, un ulteriore consiglio che diamo sempre ai nostri lettori è quello di valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, così da poter valutare in prima persona i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci (oltre ai metodi di pagamento agevolati). Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 203,27 euro invece di 225 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 239,99 euro
- PNY GeForce RTX 5050 8 GB Dual-Fan, disponibile a 266,74 euro
- ASRock Intel ARC B580 Challenger 12 GB OC, disponibile a 266,78 euro invece di 378,21 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 299 euro invece 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC , disponibile su Amazon a 329 euro
Schede video fascia media
- Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 363,84 euro
- KFA2 GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 1-Click OC, disponibile a 459 euro
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 GB, disponibile a 469,99 euro invece di 599 euro
- XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT 16 GB, disponibile a 479 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS 2X OC, disponibile su Amazon a 589,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 566,36 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 579,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 599 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT 16 GB OC, disponibile a 654,04 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB Black, disponibile a 658,69 euro
Schede video fascia alta
- PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16 GB Triple Fan OC, disponibile a 839,50 euro invece di 989 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 854,40 euro invece di 923,40 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 16 GB EX Gamer 1-Click OC, disponibile a 1.099 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB, disponibile a 1.198 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC 32 GB, disponibile a 2.698 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- Recensione PNY GeForce RTX 5050 8 GB: la piccola NVIDIA Blackwell se la cava molto bene
- Recensione Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT OC: la custom AMD che tutti vorremmo
- AMD Radeon RX 9070 XT vs NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: gaming, consumi e prezzi
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: DAZN propone l'upgrade: MyClubPass a 9,99€ al mese, e se lo hai già il Full a 19,99€
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo