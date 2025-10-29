Ugreen amplia la sua linea di accessori con il Nexode 30 W 10000 mAh Power Bank, un dispositivo compatto ma potente la cui chicca è l’integrazione di un carica batterie wireless per Apple Watch direttamente nella scocca. Scopriamone i dettagli.

Ugreen lancia un power bank in grado di ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente

Partendo dal design, Ugreen ha progettato Nexode 30 W con particolare attenzione alla portabilità. Le dimensioni sono di 12,0 x 5,8 x 2,8 cm con un peso di 245 grammi. Il design è sobrio e minimalista, con linee pulite e una finitura opaca; in generale è un look che ben si allinea al resto dei prodotti dell’azienda.

Sul lato lungo è presente un display LED che mostra in tempo reale la percentuale di batteria residua per tenere sempre sotto controllo lo stato di carica.

Il Nexode 30 W Power Bank è dotato di quattro uscite indipendenti, che permettono di alimentare simultaneamente fino a quattro dispositivi. La prima è un cavo USB-C intrecciato integrato, con potenza massima di 30 W; Ugreen dichiara che questa uscita può portare un iPhone 17 Pro dal 0 al 50% in circa 35 minuti.

Sulla parte frontale si trova invece il piattello di ricarica wireless dedicato all’Apple Watch, compatibile con tutti i modelli, incluso l’Apple Watch Series 10 che l’azienda afferma di poter ricaricare fino al 50% in 49 minuti.

Completano la dotazione una porta USB-C aggiuntiva da 30 W e una porta USB-A da 12 W, consentendo di collegare altri smartphone, auricolari o tablet. Quando vengono utilizzate più uscite contemporaneamente, la potenza complessiva si stabilizza a 15 W massimi, bilanciando l’erogazione in modo automatico.

Come ogni power bank di fascia alta che si rispetti questo supporta inoltre diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui PD (Power Delivery), PPS (Programmable Power Supply), SCP (SuperCharge Protocol) e UFCS, assicurando compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Android e Apple.

10000 mAh di capacità e ricarica rapida bidirezionale

Con una capacità di 10000 mAh, l’azienda afferma che Nexode è in grado di ricaricare completamente un iPhone 17 Pro circa 1,7 volte o un Apple Watch Series 10 fino a 9 volte con una singola carica; mentre il power bank in sé si ricarica tramite ingresso USB-C da 30 W, che permette di riportarla al 100% in tempi relativamente brevi.

L’integrazione del cavo USB-C intrecciato elimina la necessità di portare con sé cavetti aggiuntivi, mentre il caricatore wireless per Apple Watch aggiunge una comodità significativa per chi possiede dispositivi Apple. La compatibilità con protocolli di ricarica multipli rende il Nexode 30 W adatto a tutti i dispositivi moderni, dai nuovi iPhone e Samsung Galaxy fino ai tablet e agli auricolari true wireless, conferma il brand cinese.

Ugreen, inoltre, specifica che il power bank è costruito con un chip di gestione dell’alimentazione avanzato e protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Tutte le porte sono inoltre dotate di riconoscimento automatico del dispositivo collegato, in modo da regolare la potenza erogata in base alle esigenze specifiche.

Disponibilità e prezzo

Ugreen Nexode 30 W 10000 mAh Power Bank con caricatore per Apple Watch è già in vendita in Europa a 69,99 euro, con disponibilità su Amazon UK, Germania e Paesi Bassi; al momento della stesura di questo articolo il prodotto non è ancora disponibile su Amazon Italia ma siamo sicuri che farà la sua comparsa nei prossimi giorni, se non ore.