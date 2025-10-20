RedMagic amplia la sua gamma di accessori presentando in Cina Deuterium Energy Cube 10000 mAh, un nome piuttosto lungo per un power bank compatto ma potente, dal design ricercato che ben riflette l’identità visiva del brand.

L’azienda, nota per i suoi dispositivi da gaming, ha scelto di affiancare il lancio della Cube a quello dei nuovi RedMagic 11 Pro, del Gaming Laptop 16 Pro e del Gaming Tablet 3 Pro, sottolineando così la volontà di costruire un ecosistema di prodotti completo. Scopriamo il nuovo power bank nel dettaglio.

Deuterium Energy Cube vanta un design compatto, estetica originale e specifiche di alto livello

Pur trattandosi di un accessorio apparentemente semplice, il Deuterium Energy Cube racchiude una serie di dettagli curati a partire dal design trasparente alla presenza di un cavo USB-C integrato, fino al display digitale che mostra in tempo reale lo stato di carica.

Il power bank di RedMagic pertanto punta su un’estetica moderna e riconoscibile in linea con quanto visto in precedenza dal brand e con le tendenze recenti del mercato.

La scocca traslucida, tipica dei prodotti della linea “Deuterium”, lascia intravedere le componenti interne e conferisce un’estetica tecnica ma comunque minimal. Il tutto con dimensioni che restano contenute, 80 x 26,7 x 64,3 mm.

L’elemento distintivo, come accennato, è il cavo USB-C integrato, lungo 20 cm, che funge anche da laccetto per il trasporto. È una soluzione semplice ma efficace, che evita di dover portare con sé cavi aggiuntivi e consente di collegare rapidamente un dispositivo.

Dal punto di vista tecnico, la Deuterium Energy Cube offre due modalità di erogazione della potenza.

Il cavo USB-C integrato supporta una potenza massima di 15 W, mentre la porta USB-C aggiuntiva arriva fino a 45 W. In pratica, è possibile ricaricare contemporaneamente due dispositivi con livelli di potenza differenti, oppure sfruttare l’uscita principale per alimentare un laptop o uno smartphone.

La compatibilità, spiega l’azienda, è ampia: oltre ai protocolli PD, la power bank supporta anche la ricarica rapida proprietaria Xiaomi 120W, che consente di sfruttare pienamente le potenzialità dei telefoni della casa cinese. RedMagic afferma che con un’uscita da 45W è possibile portare un iPhone 17 al 60% in circa mezz’ora.

Il cuore del Deuterium Energy Cube è una batteria da 10.000 mAh, basata su celle 21700 al litio, ovvero la stessa tipologia usata in diversi portatili e auto elettriche per la loro alta densità energetica e durata nel tempo. Questa capacità, afferma l’azienda, permette di ricaricare due volte un moderno smartphone top di gamma.

La ricarica del power bank avviene tramite la stessa porta USB-C utilizzata per l’uscita. Sul fronte, un display digitale integrato mostra la percentuale di batteria residua e i dati relativi alla potenza in entrata e in uscita.

Oltre alla potenza, RedMagic ha integrato nella Cube un sistema di protezione a nove livelli contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Il marchio afferma che il dispositivo può essere utilizzato in sicurezza con smartphone, tablet, notebook, fotocamere e accessori da gaming.

La compatibilità con più protocolli di ricarica, PD 3.0, QC, PPS, ne amplia ulteriormente l’utilità. Questo significa che, a differenza di molte power bank economiche, il Deuterium Energy Cube può gestire correttamente dispositivi di marchi diversi, adeguando automaticamente la tensione e la corrente.

Prezzo e disponibilità

La RedMagic Deuterium Energy Cube è già disponibile in Cina al prezzo di 199 yuan, circa 24 euro al cambio attuale. Per il momento non ci sono conferme sull’arrivo del prodotto in altri mercati, ma la società madre Nubia ha spesso portato i suoi accessori anche su store internazionali come Amazon, quindi un debutto globale non è da escludere.

Ebbene, in un settore ormai saturo, il Deuterium Energy Cube non rivoluziona il concetto di power bank introducendo funzioni innovative, ma quantomeno si distingue per coerenza stilistica e per la qualità costruttiva proponendo aggiunte utili come l’integrazione del cavo, il display e la doppia uscita di ricarica; caratteristiche che rispondono a esigenze concrete pur con un occhio allo stile del prodotto.