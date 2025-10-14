Belkin torna a far parlare di sé con un accessorio pensato per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di ripresa: Stage Powergrip è una nuova impugnatura che trasforma qualsiasi telefono compatibile in una fotocamera portatile più ergonomica, completa di batteria integrata, supporto magnetico e perfino attacco per treppiede; un prodotto che, come vedremo, può fare la differenza soprattutto per chi registra spesso video o scatta fotografie in mobilità.

Belkin Stage PowerGrip è un nuovo accessorio pensato per fotografi e content creator in mobilità

Come molti utenti sanno, gli smartphone moderni hanno ormai raggiunto livelli fotografici straordinari, ma restano penalizzati da un design poco ergonomico: sottili, lisci e spesso difficili da impugnare in modo stabile durante una registrazione; è proprio qui che entra in gioco il nuovo Stage PowerGrip di Belkin, un accessorio che risolve due problemi in un colpo solo, l’impugnatura e l’autonomia.

Dotato di una batteria integrata da ben 9.300 mAh, il PowerGrip può ricaricare completamente uno smartphone mediamente 1,6 volte secondo i dati dichiarati dall’azienda. Un vantaggio non da poco per chi riprende video lunghi o utilizza spesso lo smartphone come fotocamera principale, il tutto senza rinunciare alla portabilità, la struttura infatti è compatta e può essere usata anche come supporto da tavolo.

Un piccolo display digitale mostra il livello di carica residua, mentre la ricarica wireless fino a 15 W consente di alimentare il telefono anche senza cavo. In alternativa, è disponibile una porta USB-C e un cavo retrattile integrato da 75 cm per la ricarica cablata.

Previous Next Fullscreen

Oltre ad essere una batteria portatile, Stage PowerGrip funge anche da grip fotografico con attacco da 1/4 di pollice, lo stesso standard utilizzato da treppiedi e selfie stick; ciò significa che lo smartphone può essere facilmente montato su un treppiede, migliorando la stabilità e ampliando le possibilità creative, ideale per selfie, time-lapse o registrazioni stazionarie.

Non manca un pulsante fisico dedicato all’otturatore, che permette di scattare foto o avviare la registrazione video senza dover toccare lo schermo, una funzionalità che molti creator apprezzeranno.

Dal punto di vista della compatibilità, Belkin ha confermato che lo Stage PowerGrip supporta sia MagSafe che la ricarica wireless Qi, rendendolo ideale non solo per gli iPhone, ma anche per alcuni smartphone Android più recenti dotati di magnete integrato o custodie compatibili.

Il Belkin Stage PowerGrip è già disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti al prezzo di 79,99 dollari, mentre il lancio in altri mercati dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

In definitiva, si tratta di un accessorio che potrebbe diventare un must have per videomaker, vlogger e appassionati di fotografia mobile, grazie alla sua doppia funzione di power bank e impugnatura ergonomica. L’unico limite, almeno per ora, resta la mancanza di memoria integrata, un dettaglio che avrebbe potuto completare il pacchetto per chi registra contenuti ad alta risoluzione.

Stage PowerGrip promette di trasformare il modo in cui usiamo lo smartphone per scattare foto e registrare video, avvicinandolo sempre di più a una fotocamera professionale, ma tascabile; non ci resta che attendere ancora un po’ per la disponibilità globale.