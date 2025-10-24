Amazon ha da poche ore annunciato una riprogettazione di Amazon Luna, la propria piattaforma di giochi in streaming (o cloud gaming) che consente agli utenti di giocare in streaming senza la necessità di una console fisica o di hardware dedicato.

Al centro della riprogettazione c’è Game Night, una raccolta di giochi multigiocatore progettata per riunire amici e familiari in soggiorno che il colosso dell’e-commerce aveva già anticipato all’inizio del mese. Andiamo a scoprire tutte le novità, incluso il cambio del nome dell’abbonamento premium del servizio.

Amazon Luna cambia volto

Dopo l’annuncio di inizio mese, la versione completamente rinnovata di Amazon Luna è ufficialmente disponibile. Il servizio è stato riprogettato per coinvolgere giocatori di ogni livello di esperienza e interesse, con l’obiettivo di rendere più facile per chiunque la possibilità di giocare a titoli di alta qualità su dispositivi d’uso comune.

Al centro della “rivoluzione” vi è Game Night, la nuova raccolta di titoli multi-giocatore (25 titoli al momento ma la lista verrà presto estesa) pensata per riunire amici e familiari in soggiorno.

Della raccolta fanno parte titoli esclusivi sviluppati da Amazon Game Studios ma anche revival di titoli classici come Angry Birds Flock Party o Draw & Guess, e versioni “videogame” di giochi da tavolo come Ticket to Ride, Exploding Kittens e Clueto.

Per giocare ai titoli di Game Night, basterà scansionare il codice QR presente sul televisore: a quel punto, lo smartphone diventerà il controller per giocare, con comandi semplici e reattivi. C’è il supporto a più giocatori in locale (il numero di giocatori supportati dipende dal gioco).

Come utilizzare Amazon Luna

Amazon Luna è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in Germania, in Francia, in Spagna, in Austria, in Polonia, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Belgio, in Lussemburgo e in Italia (il portale si raggiunge da questo link) su dispositivi Fire TV, tablet, smartphone, browser Web e smart TV selezionate di LG e Samsung.

Come anticipato poco sopra, per potere sfruttare il servizio nella sua versione “base”, e ottenere l’accesso a 50 giochi senza costi aggiuntivi (incluso GameNight), è necessario essere abbonati ad Amazon Prime (qua vi spieghiamo come farlo), il servizio che può essere provato a soli 0,49 euro per i primi sette giorni e poi prevede un canone mensile pari a 4,99 euro o un canone annuo pari a 49,90 euro (tranne per gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni che pagano 2,49 euro al mese).

Luna+ diventa Luna Premium

Oltre alla versione inclusa con l’abbonamento Prime, è disponibile il piano Luna Premium che prende il posto del precedente Luna+ (i “vecchi” abbonati non dovranno fare nulla, per loro sarà una transizione silenziosa).

A fronte di un canone mensile di 9,99 euro, Luna Premium offre l’accesso a una libreria di giochi ancora più ampia che include titoli come EA SPORTS FC 25, Star Wats Jedi: Survivor e Batman: Arkham Knight.