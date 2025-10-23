Amazon continua a investire nell’automazione e nella sicurezza dell’ultimo miglio, introducendo una nuova tecnologia indossabile progettata specificamente per i suoi autisti: si tratta degli occhiali intelligenti per le consegne, nome in codice Amelia, che portano nel quotidiano dei corrieri un’interfaccia basata su visione artificiale e intelligenza artificiale, con l’obbiettivo di ridurre la dipendenza dal telefono e rendere l’intera esperienza di consegna più fluida, accurata e soprattutto sicura.

Si tratta di un tassello ulteriore del programma Delivery Service Partner, avviato nel 2018, che negli anni ha visto Amazon investire oltre 16,7 miliardi di dollari in tecnologie di supporto agli autisti, simulazioni di training, sistemi di sicurezza e nuovi strumenti IA per limitare errori e incidenti nelle fasi più delicate del percorso.

Come funzionano i nuovi occhiali intelligenti per i corrieri Amazon

Gli occhiali Amelia sono collegati a un controller integrato nel gilet dei corrieri, che contiene i comandi principali, la batteria sostituibile (capace di coprire l’intera giornata lavorativa) e persino un pulsante dedicato per chiamate di emergenza; dal punto di vista pratico, rappresentano un vero display head-up, capace di:

mostrare la navigazione passo-passo senza controllare lo smartphone

individuare il pacco corretto all’interno del furgone

guidare fino all’ingresso esatto della consegna

scattare la prova fotografica della consegna in modo immediato

avvisare in caso di potenziali pericoli o percorsi complessi (come condomini o accessi non ben segnalati)

Questa impostazione riduce il salto visivo tra telefono, veicolo e ambiente circostante, consentendo all’autista di tenere gli occhi sulla strada o sul marciapiede per tutto il tragitto.

Il sistema sfrutta una combinazione di visione artificiale, telecamere integrate e algoritmi IA per fornire indicazioni contestuali; gli occhiali riconoscono la posizione del corriere, attivano automaticamente le istruzioni quando viene parcheggiato il mezzo e mostrano solo le informazioni realmente utili per lo step successivo. Si tratta di fatto di una guida aumentata che trasforma l’esperienza di consegna in un flusso continuo, senza interruzioni manuali.

Amazon prevede anche funzionalità ancora più avanzate per le prossime versioni, tra cui il rilevamento in tempo reale di errori di consegna (numero civico sbagliato, appartamento non corrispondente), avvisi su ostacoli come scarsa illuminazione o animali domestici nel vialetto, adattamento intelligente delle lenti, e controllo qualità immediato dell’operazione svolta.

Per ottimizzare ergonomia e praticità d’uso, Amazon ha coinvolto centinaia di autisti nella fase di sviluppo, i loro feedback hanno contribuito alla scelta dei materiali, alla calibrazione del display e alla configurazione dei controlli fisici; gli occhiali supportano anche lenti graduate e lenti fotocromatiche, così da poter essere utilizzati senza compromessi durante l’intera giornata lavorativa, in ambienti interni ed esterni.

Al momento Amazon non ha indicato quando gli occhiali entreranno in distribuzione estesa né in quali mercati verranno testati per primi, ma è evidente che l’azienda consideri questa tecnologia come parte di un sistema end-to-end destinato a diventare lo standard nelle consegne del futuro. Non è escluso che questa sperimentazione sia anche una sorta di anteprima per ciò che arriverà per i consumatori, secondo alcune segnalazioni il progetto Jayhawk, ovvero gli occhiali smart destinati al pubblico, potrebbe debuttare tra il 2026 e il 2027.

Per ora, Amelia rimane un dispositivo professionale, orientato al miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti e alla riduzione degli errori nelle fasi più delicate del percorso logistico; Amazon sta costruendo non solo gadget, ma un vero ecosistema operativo in cui IA e visione artificiale diventano compagni di bordo permanente.