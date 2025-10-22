Un paio di giorni fa, Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Prime Vision, un feed alternativo che integra l’intelligenza artificiale nella trasmissione in corso, offrendo ai tifosi una modalità “immersiva” per seguire le partite di UEFA Champions League.

Questa modalità “immersiva” introduce dati e statistiche in tempo reale “sovrapposte” alle immagini di gioco grazie alla realtà aumentata. Andiamo quindi a scoprire maggiori informazioni su questa novità e quando sarà disponibile.

Amazon porta Prime Vision in Italia per arricchire le partite di Champions League

Amazon Prime Video trasmette ormai da qualche tempo il big match del mercoledì di Champions League, competizione che sta vivendo attualmente l’affollatissima League Phase a cui prendono parte ben 36 squadre (di cui quattro italiane, ovvero Atalanta, Inter, Juventus e Napoli).

La piattaforma punta però a ottimizzare l’esperienza di visione per gli utenti e lo fa introducendo Prime Vision, un feed alternativo che sfrutta l’intelligenza artificiale per combinare in tempo reale il flusso video con dati statistici e dati di tracking dei giocatori, creando un’esperienza di visione immersiva, con grafiche in realtà aumentata che si aggiornano in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita.

Questa funzionalità, già disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda, sbarca ora in Italia proprio per le partite di Champions League e, come suggerito da Amazon, la prima versione che debutta in Italia è destinata ad evolversi grazie ai feedback dei tifosi.

Le funzionalità di Prime Vision già disponibili

Di seguito riportiamo quelle che sono le principali funzionalità di Prime Vision disponibili in diretta sulle immagini di gioco in questa prima iterazione:

Mappa Tattica – Nella parte bassa della schermata viene aggiunto un elemento che consente agli utenti di guardare la partita con gli occhi di un membro dello staff tecnico; vengono mostrate in tempo reale le posizioni dei 22 giocatori in campo (tracciati in tempo reale); questo elemento consente di osservare la disposizione tattica dei giocatori, i movimenti di reparto e così via.

– Nella parte bassa della schermata viene aggiunto un elemento che consente agli utenti di guardare la partita con gli occhi di un membro dello staff tecnico; vengono mostrate in tempo reale le posizioni dei 22 giocatori in campo (tracciati in tempo reale); questo elemento consente di osservare la disposizione tattica dei giocatori, i movimenti di reparto e così via. Barra del “Momentum” – Sotto alla Mappa Tattica, viene posta questa barra che indica in tempo reale l’inerzia del match, tenendo conto della pericolosità delle due squadre negli ultimi cinque minuti di gioco.

– Sotto alla Mappa Tattica, viene posta questa barra che indica in tempo reale l’inerzia del match, tenendo conto della pericolosità delle due squadre negli ultimi cinque minuti di gioco. Statistiche avanzate – Durante il gioco, in tempo reale, verranno mostrate tante statistiche meno comuni (come la velocità a cui sta correndo un giocatore o lo scarto di velocità rispetto al giocatore che lo segue) e varie curiosità.

– Durante il gioco, in tempo reale, verranno mostrate tante statistiche meno comuni (come la velocità a cui sta correndo un giocatore o lo scarto di velocità rispetto al giocatore che lo segue) e varie curiosità. Previsione delle soluzioni di passaggio – analizzando posizione, direzione e campo visivo del giocatore, verranno evidenziate le tre soluzioni di passaggio più probabili; gli utenti potranno così anticipare la giocata e le mosse dei giocatori prima che avvengano.

– analizzando posizione, direzione e campo visivo del giocatore, verranno evidenziate le tre soluzioni di passaggio più probabili; gli utenti potranno così anticipare la giocata e le mosse dei giocatori prima che avvengano. Etichette coi nomi dei giocatori – un’etichetta con il nome del giocatore che è in possesso della palla, utile soprattutto per le partite contro squadre straniere meno note.

Come sfruttare Prime Vision durante le partite di Champions League

Per sfruttare la nuova esperienza Prime Vision è necessario attivarla con il telecomando (cliccando il tasto direzionale verso il basso): ciò è fattibile sia dalla pagina della partita, sia durante il match, dalle opzioni di trasmissione.

Oltre a questa funzione immersiva, la piattaforma ha integrato le classifiche dinamiche nella diretta principale, consentendo ai tifosi di tenere sott’occhio l’evoluzione della classifica della League Phase (con indicatori di squadra qualificate, in zona play-off e a rischio eliminazione) durante le partite.

Su Prime Video stasera verrà trasmessa Real Madrid – Juventus (con diretta a partire dalle 19:30), il big match della terza giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26: sarà la prima occasione per sfruttare Prime Vision.