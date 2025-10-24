Amazfit ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per due dei propri smartwatch tramite l’app Zepp: si tratta di Amazfit Bip 6, disponibile in Italia da fine marzo, e Amazfit Active 2 (Round), disponibile in Italia dal mese di febbraio.

Questi aggiornamenti, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, condividono lo stesso changelog che parla di nuove funzionalità, ottimizzazioni e altre modifiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Bip 6

Amazfit Bip 6 ha iniziato a ricevere nelle ultime ore un nuovo aggiornamento software che giunge a qualche mese di distanza dal precedente aggiornamento che aveva portato con sé Zepp OS 5.0 e Zepp Flow 2.0.

Questo aggiornamento porta con sé la versione 3.3.12.4 (dalla precedente 3.12.10.1) e, pur trattandosi di un un pacchetto da appena 12,32 MB, non mancano le novità, evidenziate dal changelog che condividiamo poco sotto.

Changelog - versione 3.3.12.4 per Amazfit Bip 6 Benvenuto in Amazfit Bip 6, le funzionalità di questo aggiornamento sono: Supporto per l’acquisizione di metriche avanzate nella corsa, inclusa l’oscillazione verticale e il tempo di contatto con il suolo. Supporto per l’esecuzione di screenshot dall’orologio premendo due pulsanti simultaneamente. Ottimizzazione dei controlli durante l’allenamento, che include lo sblocco tramite sollevamento del polso e una risposta immediata dei pulsanti. Aggiunta di nuovi tipi di allenamento e promemoria per il salto della corda. Nuove icone per la frequenza cardiaca relative ai sensori esterni Bluetooth.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2 (Round)

Anche Amazfit Active 2 (Round) torna ad aggiornarsi, a poche settimane dal precedente aggiornamento, ricevendo la nuova versione 6.3.10.4 (che sostituisce la precedente 6.3.8.3) tramite un pacchetto da 26,85 MB.

Come potrete notare dalla seguente immagine, il changelog è il medesimo che abbiamo condiviso poco sopra parlando del nuovo aggiornamento disponibile per Bip 6.

Come installare questi aggiornamenti

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante o su App Store tramite questo link).

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione (Amazfit Bip 6 o Amazfit Active 2), scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.