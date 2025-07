Sono ore importanti per Amazfit Active 2 Round: già uno degli smartwatch più appetibili di Amazfit sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, il modello citato sta ricevendo una serie di interessanti novità con l’aggiornamento del sistema operativo alla nuova versione Zepp OS 5. In questo modo, Active 2 (Round) si mette in pari con la versione Square e coi modelli Bip 6 e Balance 2.

Zepp OS 5 su Amazfit Active 2: le novità dell’aggiornamento

Amazfit Active 2 (Round) sta ricevendo un nuovo aggiornamento: il file OTA in distribuzione presenta dimensioni pari a 12.93 MB, porta in dote la versione firmware 6.2.6.3 e introduce una serie di novità e miglioramenti, tra i quali spicca l’upgrade a Zepp Flow 2.0. Sebbene nel changelog non si faccia menzione di altri cambiamenti rilevanti, basta un rapido controllo nelle impostazioni dopo aver installato l’aggiornamento per avere conferma del passaggio a Zepp OS 5.

Le altre novità sono invece prontamente elencate da Zepp Health nel registro delle modifiche: in primo luogo, è stata introdotta la possibilità di trascinare la mappa tramite interazioni touch durante la navigazione; secondariamente, sono stati migliorati il tracciamento del battito cardiaco durante il nuoto e l’analisi del sonno. In aggiunta a questo, la modalità di allenamento HYROX offre ora la nuova opzione di tracciamento del tempo Roxzone, ampliando le possibilità per gli utenti più sportivi. Venendo alle ultime novità, Active 2 supporta ora l’inserimento tramite tastiera con entrambi i layout QWERTY e AZERTY, il risveglio con un singolo tocco e il Jet Lag Manager. Infine, il changelog menziona il fix di un bug che impediva al programma di aggiornarsi.

Come aggiornare Amazfit Active 2 Round

Nel rammentarvi che Zepp Health ha recentemente rivisto la propria politica relativa agli aggiornamenti, ricordiamo che il nuovo update per Amazfit Active 2 Round è in roll out e può essere installato tramite l’app Zepp installata sullo smartphone abbinato al wearable: basta aprire l’app, accedere alla scheda profilo, selezionare lo smartwatch desiderato, scorrere in basso ed effettuare un tap su “Aggiornamento di sistema“.