Amazfit ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2 (Round), lo smartwatch che è arrivato in Italia nel mese di febbraio, tramite l’app Zepp.

Questo aggiornamento, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, si preoccupa di migliorare i dati relativi alla frequenza cardiaca e di aggiungere nuove funzionalità (come la possibilità di acquisire uno screenshot). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Active 2 (Round) torna ad aggiornarsi

A pochi mesi dal rilascio di Zepp OS 5, Amazfit torna ad aggiornare uno dei suoi smartwatch più popolari, ovvero Amazfit Active 2 (Round) (da non confondere con la versione che dispone di cassa quadrata).

Il nuovo aggiornamento, denominato OTA 4.1 e che porta la versione del firmware alla 6.3.8.3 (dalla precedente 6.2.6.3), è accompagnato da un changelog che mette in risalto alcune interessanti novità (diffuso attraverso il canale Discord ufficiale, via notebookcheck.net):

Gli utenti possono ora acquisire uno screenshot premendo contemporaneamente i due pulsanti fisici presenti sullo smartwatch.

premendo contemporaneamente i due pulsanti fisici presenti sullo smartwatch. Sono state introdotte nuove metriche avanzate per la corsa (oscillazione verticale e tempo di contatto col suolo).

(oscillazione verticale e tempo di contatto col suolo). Nuova modalità sportiva Ultra-marathon e promemoria per il salto della corda.

e promemoria per il salto della corda. Nuova impostazione che consente all’orologio di sbloccarsi automaticamente quando si solleva il porso durante un allenamento.

Visualizzazione della fonte dei dati sulla frequenza cardiaca per evidenziare i dati raccolti dallo smartwatch e quelli raccolti da dispositivi collegati tramite Bluetooth.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante o su App Store tramite questo link).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

Amazfit ha fatto sapere che questo nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2 (Round) è già in fase di distribuzione per gli utenti statunitensi, canadesi e cinesi. Il resto del mondo (quindi anche gli utenti italiani) dovrà attendere: per gli altri, il rollout partirà il 10 ottobre 2025.