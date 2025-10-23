Amazfit amplia la famiglia T-Rex con una nuova variante dedicata a chi preferisce una cassa più compatta e indossabile nel quotidiano, il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro da 44 mm, che mantiene tutte le funzionalità avanzate già viste nel modello da 48 mm ma in un formato più leggero ed elegante, senza rinunciare allo spirito outdoor che ha reso celebre la serie.

Design più piccolo, materiali premium e massima resistenza per Amazfit T-Rex 3 Pro da 44 mm

Questa nuova versione nasce per soddisfare anche il pubblico che desidera uno sportwatch leggero al polso, ma comunque solido e affidabile in ogni condizione; realizzato in titanio di grado 5, il T-Rex 3 Pro (44 mm) pesa meno di 47 grammi, risultando sensibilmente più leggero rispetto ai modelli in acciaio.

Il vetro zaffiro protegge il display AMOLED da 1,32 pollici, che raggiunge la luminosità massima di 3.000 nit e si adatta automaticamente all’ambiente circostante. Oltre alla classica resistenza termica da orologio militare (funziona da -30 °C a + 70 °C), non manca una torcia LED integrata con modalità SOS, utilissima per allenamenti o escursioni con poca luce.

Molto comode anche due funzioni rare nel segmento outdoor: modalità notturna a infrarossi, per consultare i dati senza disturbare la vista, e modalità guanti che permette di usare lo schermo senza togliere le mani dalla protezione termica.

A differenza di molti concorrenti rugged che rinunciano all’aspetto smart in favore della resistenza, Amazfit T-Rex 3 Pro integra altoparlante e microfono, consentendo sia le chiamate Bluetooth sia l’utilizzo di Zepp Flow per i comandi vocali; l’altoparlante può inoltre fornire avvisi audio contestuali durante allenamenti ed eventi sportivi, una soluzione particolarmente pratica per chi corre o pedala senza voler guardare lo schermo.

Il tracking sportivo è affidato a un sistema di sei satelliti (GPS incluso) con antenna dual band a polarizzazione circolare, che garantisce una ricezione più stabile anche in contesti difficili come boschi fitti o canyon urbani.

A livello biometrico, il sensore BioTracker 6.0 PPG misura:

frequenza cardiaca continua

VO₂ max

carico di allenamento (breve e lungo periodo)

tempo di recupero

HRV (variabilità cardiaca)

qualità del sonno

Particolarmente interessante il BioCharge Energy Score, che funge da indicatore di batteria fisiologica, aiutando a comprendere se il corpo è in fase di affaticamento o pronto a spingere di più.

Il nuovo smartwatch Amazfit supporta oltre 180 sport, ma spiccano le tre modalità dedicate HYROX (Training, PFT e Race), frutto della nuova partnership ufficiale tra Amazfit e la disciplina fitness che sta crescendo rapidamente in popolarità in Europa.

Il dispositivo si integra perfettamente con Helio Ring, Helio Strap, sensori esterni HR, misuratori di potenza e ciclocomputer di terze parti, offrendo un’esperienza particolarmente modulare e vicina alle esigenze degli atleti più avanzati.

Proprio come il fratello maggiore, anche questa versione di Amazfit T-Rex 3 Pro offre l’accesso a decine di migliaia di mappe offline gratuite (cittadine, topografiche e piste da sci) direttamente dall’orologio, con la possibilità di creare nuovi percorsi senza passare dallo smartphone.

Per accompagnare gli allenamenti è disponibile anche l’app Podcast, che permette di scaricare oltre 4 milioni di episodi e ascoltarli offline, senza connettività.

Sul fronte autonomia, Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm raggiunge fino a 17 giorni con utilizzo standard, oppure 13 ore in modalità allenamento intensivo con GPS e Always-On Display attivo.

Il nuovo smartwatch sarà disponibile in due varianti di colore:

Black-Gold in arrivo dal 25 ottobre

in arrivo dal 25 ottobre Artic-Gold disponibile nella prima metà di novembre

Il prezzo è fissato a 399 euro e la distribuzione è prevista sia sul sito ufficiale Amazfit, sia presso i principali retailer; per quel che concerne i punti vendita fisici quali Unieuro, Euronics, Expert, Trony e MediaWorld, le vendite della versione Black-Gold avranno a inizio novembre, seguiti dalla Arctic-Gold nella seconda metà del mese.