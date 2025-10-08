L’Amazfit Helio Strap Special Edition è apparsa in un video hands-on pubblicato su YouTube dal creator Quantified Scientist, confermando che Zepp Health è pronta a lanciare una versione aggiornata del suo dispositivo indossabile minimalista.

Si tratta di una rivisitazione mirata al comfort, con nuove soluzioni di design e materiali più elastici che migliorano l’esperienza d’uso, soprattutto durante gli allenamenti.

Un nuovo cinturino per gli allenamenti più intensi, ecco la Helio Strap Special Edition

Pur mantenendo intatto il sensore principale, questa edizione introduce un nuovo materiale per il cinturino, più morbido e flessibile rispetto alla banda rigida del modello originale.

Secondo le prime impressioni, il nuovo elastomero garantisce una migliore aderenza al polso e al braccio, oltre a un contatto più piacevole con la pelle durante sessioni lunghe di allenamento o monitoraggio del sonno.

Il corpo principale del dispositivo, la sezione che ospita i sensori, si inserisce ora in una scocca ridisegnata, che consente al cinturino di passare attraverso entrambi i lati dell’involucro. Questo design permette una maggiore libertà di movimento e un fissaggio più stabile, evitando pressioni eccessive o punti rigidi.

Un’altra novità è la facilità di rimozione del modulo principale, che ora può essere sganciato più rapidamente. L’aggiustamento della lunghezza, invece, richiede ancora qualche passaggio manuale: bisogna far scorrere il cinturino attraverso la scocca, un’operazione leggermente laboriosa ma che assicura una tenuta solida una volta regolata.

Una delle migliorie più evidenti è la versatilità di posizionamento: la nuova fascia può essere indossata sia al polso che sulla parte superiore del braccio, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Questo è un vantaggio importante per chi pratica sport ad alta intensità, poiché il rilevamento del battito cardiaco risulta spesso più preciso se il sensore è fissato più in alto sul braccio, dove le vibrazioni e i micro-movimenti sono ridotti.

Il materiale più elastico consente di passare rapidamente da una posizione all’altra, rendendo il dispositivo più pratico per allenamenti dinamici come corsa, crossfit o ciclismo.

Design aggiornato e nuove colorazioni

Come potete notare, nel video del prototipo si nota anche una nuova tonalità più chiara del cinturino, che segna una rottura con la classica versione nera del modello standard. Questo lascia intendere che Zepp Health stia pianificando una gamma più ampia di colorazioni e personalizzazioni, un dettaglio che potrebbe rendere la Helio Strap più attraente anche dal punto di vista estetico.

Nonostante le modifiche esterne, l’unità interna e i sensori restano identici: stessi algoritmi di tracciamento, stessa app Zepp Health e lo stesso sistema di ricarica magnetica. L’obiettivo di questa Special Edition è chiaramente quello di migliorare la vestibilità, non di introdurre nuove funzioni.

La Helio Strap Special Edition non porta novità sotto la scocca, ma punta tutto sulla comodità e sull’usabilità quotidiana.

Per chi aveva trovato la versione originale troppo rigida o poco adatta a un uso prolungato, questa revisione potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

La filosofia del prodotto resta invariata: un tracker discreto, privo di schermo, pensato per chi vuole monitorare le proprie performance senza distrazioni. Proprio come il competitor diretto Whoop, la Helio Strap punta su monitoraggio continuo, basso profilo e leggerezza, ma con un grande vantaggio: nessun abbonamento obbligatorio.

Zepp Health offre così un’alternativa più accessibile, con dati solidi, buona autonomia e zero costi ricorrenti. Se la piattaforma BioCharge continuerà a migliorare con gli aggiornamenti software, il dispositivo potrebbe diventare un’opzione interessante per gli utenti che cercano precisione e libertà dai vincoli dei servizi in abbonamento.

Prezzo e disponibilità

La Special Edition sarà venduta insieme al modulo principale nella confezione, ma non è ancora chiaro se Zepp Health offrirà il nuovo cinturino come accessorio separato per chi possiede già la Helio Strap standard, un’opzione che molti utenti sperano di vedere.

Non c’è ancora una data ufficiale di lancio, ma il debutto entro la stagione natalizia appare molto probabile, anche per intercettare la domanda di dispositivi fitness in crescita a fine anno.