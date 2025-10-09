Zepp Health rafforza la propria presenza nel mondo HYROX, la disciplina ibrida che combina corsa e workout funzionali, mentre la stagione 2025 prende ufficialmente il via nel Regno Unito.

Con ben 105 eventi previsti in tutto il mondo, il 30% in più rispetto allo scorso anno, il marchio rilancia con nuovi strumenti per l’allenamento, collaborazioni strategiche e un roster di atleti sempre più internazionale.

L’obiettivo è quello di consolidare il legame tra Amazfit e una delle competizioni fitness più in crescita al mondo, dove resistenza, forza e precisione si incontrano in un’unica formula di gara.

L’allenamento HYROX e il ruolo della partnership con Amazfit

Come spiegato dall’azienda stessa, HYROX non è un semplice evento di corsa o una sfida in palestra, ma è un formato che alterna tratti di corsa a esercizi ad alta intensità.

Ogni atleta deve affrontare queste prove in sequenza, mantenendo ritmo e resistenza senza mai fermarsi.

Per supportare questo tipo di allenamento, Zepp Health ha integrato nei propri smartwatch la modalità HYROX Training, disponibile su dispositivi come Amazfit Balance 2 e T-Rex 3 Pro.

Questa funzione lavora a fianco delle modalità “Competition Format” e “Race Mode”, offrendo agli atleti un supporto specifico per la preparazione. L’interfaccia è stata sviluppata in collaborazione con atleti HYROX professionisti, così da riflettere fedelmente i metodi e i ritmi reali di allenamento.

Attraverso la Zepp App, gli utenti possono importare piani personalizzati e monitorare i progressi con protocolli come AMRAP, EMOM e Tabata, noti per la loro efficacia nelle discipline ibride. Si tratta di strumenti tecnici ma flessibili, pensati per chi alterna sessioni di corsa e forza e vuole migliorare la gestione dello sforzo.

Feedback diretto dagli atleti

Uno dei volti più noti della collaborazione è Hunter McIntyre, atleta dell’élite HYROX e ambasciatore Amazfit, che ha contribuito in prima persona allo sviluppo della modalità di allenamento.

“I prodotti sono eccellenti, ascoltano il mio feedback e mi danno dati concreti per migliorare la preparazione,” ha dichiarato. “Siamo andati vicini al successo a Chicago lo scorso anno. Stavolta punto all’oro.”

Il T-Rex 3 Pro emerge come il modello più completo della gamma: mantiene la robustezza tipica della linea outdoor ma aggiunge dettagli premium come la cassa in titanio, il vetro in zaffiro e un formato da 44 mm più adatto anche a polsi sottili.

L’autonomia resta uno dei punti forti, mentre funzioni come torcia integrata, altoparlante e punteggio BioCharge ampliano la versatilità d’uso quotidiana.

Nuovi nomi nel team Elite Amazfit

Con l’espansione del circuito HYROX, Zepp Health ha annunciato l’ingresso di quattro nuovi atleti nella propria squadra internazionale: Rich Ryan (USA), Joanna Wietrzyk (Australia), Emilie Dahmen (Paesi Bassi) e Linda Meier (Germania). Insieme, vantano oltre 50 gare HYROX disputate e un’esperienza diretta sul campo che l’azienda punta a valorizzare.

Ognuno porta un profilo differente. Wietrzyk, ex tennista professionista, ha un background costruito sulla velocità e la potenza esplosiva, mentre Dahmen e Meier si sono già distinte nel circuito Elite femminile per la costanza e la gestione dello sforzo.

“Non avevo mai usato orologi o dati di performance per allenarmi, e arrivare tra le prime 15 al mondo senza questi strumenti era già un traguardo enorme,” racconta Emilie Dahmen. “Ora, con Amazfit, posso allenarmi in modo più intelligente, recuperare meglio e competere davvero al massimo livello.”

Zepp Health sembra voler incontrare gli atleti esattamente dove si trovano, nel cuore della preparazione quotidiana. Le sue piattaforme non si limitano più a registrare passi o frequenza cardiaca, ma offrono un ecosistema completo di pianificazione, monitoraggio e analisi pensato per chi pratica sport ibridi come HYROX.

Ogni sessione diventa una fonte di dati utilizzabile: ritmo medio, tempi di recupero, equilibrio tra sforzo e resistenza. L’obiettivo è fornire feedback immediati e migliorare la gestione dell’energia gara dopo gara.

Una partnership in crescita

La stagione HYROX 2025 prevede tappe in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Germania, fino all’Australia, e si prepara a superare ogni record di partecipazione.

Per Zepp Health, questo tipo di partnership è una strategia a lungo termine: la combinazione di nuovi prodotti come il T-Rex 3 Pro e di collaborazioni dirette con figure chiave del panorama HYROX posiziona il marchio in una nicchia in forte espansione, a metà tra il mondo smartwatch e quello dell’allenamento professionale.

Con l’avvio ufficiale della stagione, Amazfit dunque diventa parte integrante della preparazione di atleti di altissimo livello.