Amazfit annuncia l’introduzione di una nuova funzione dedicata ai runner: da oggi il suo smartwatch Balance 2 è completamente compatibile con i sensori Stryd, i quali sono strumenti molto diffusi tra chi desidera misurare con precisione potenza, passo e altri parametri durante l’allenamento.

L’azienda ha anche confermato che la compatibilità verrà estesa ad altri modelli della gamma in futuro, anche se non ha ancora comunicato date o modelli specifici.

Cosa cambia per gli utenti Amazfit con l’integrazione Stryd

Come spiegato dall’azienda, supporto a Stryd permette di collegare direttamente i sensori da scarpa al Balance 2, trasformando l’orologio in uno strumento ancora più completo per chi corre. Finora questa possibilità era disponibile solo su smartwatch di marchi come Garmin, ma ora anche Amazfit entra nel gruppo dei produttori che offrono integrazione nativa.

Grazie a questa novità, il Balance 2 può raccogliere e visualizzare in tempo reale tutti i dati trasmessi da Stryd e Stryd Duo, dai watt generati durante la corsa fino alla dinamica di passo e all’efficienza energetica. I dati vengono poi sincronizzati automaticamente con la piattaforma Stryd, offrendo un quadro completo dell’attività.

Una volta collegato l’account Zepp (l’app companion di Amazfit) a quello Stryd, la sincronizzazione avviene in automatico, consentendo agli utenti di trovare tutti i propri dati raccolti sia sull’orologio sia sull’app Stryd.

Per Amazfit, l’integrazione con Stryd rappresenta un’evoluzione importante verso un pubblico più sportivo e orientato alla performance; infatti, mentre molti smartwatch del brand si sono sempre concentrati su funzioni di benessere generale, come il monitoraggio del sonno o dello stress, il Balance 2 si posiziona in maniera più decisa nel segmento degli sportwatch di fascia medio-alta che strizzano l’occhio nella fattispecie ai runner.

Prezzi e disponibilità

Il Balance 2 è stato lanciato pochi mesi fa a un prezzo di circa 299 euro ed è già disponibile su Amazon (al momento della stesura di questo articolo lo trovate a 292,22 euro) e nei principali store online.

Lo smartwatch offre una scheda tecnica ricca con display AMOLED, GPS integrato, rilevazione della frequenza cardiaca avanzata, monitoraggio della variabilità del battito (HRV) e un’ampia serie di modalità sportive.

Il sensore Stryd 5.0, necessario per sfruttare la nuova integrazione, è acquistabile separatamente sul sito ufficiale del produttore a 299 dollari. Chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento mensile al servizio Stryd può ottenerlo a prezzo ridotto, 199 dollari, con accesso alle analisi avanzate e ai programmi di allenamento.

Infine, segnaliamo che Amazfit non ha ancora annunciato un calendario per il rilascio della compatibilità Stryd su altri modelli, ma ha confermato che il rollout è in programma, pertanto è probabile che la funzione possa arrivare anche su altri smartwatch di fascia alta come il T-Rex Ultra o il Cheetah Pro.

Nel frattempo, il nuovo aggiornamento con supporto Stryd è già in distribuzione per gli utenti di Amazfit Balance 2, e sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane, fa sapere l’azienda.