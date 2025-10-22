Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per alcuni dei suoi smartwatch: Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia, ricevono la stessa nuova versione del software.

L’azienda ha inoltre rilasciato un nuovo aggiornamento in beta per tantissimi smartwatch e sportwatch di vecchia data, con l’obiettivo di risolvere alcuni bug critici presenti nella precedente versione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin Venu 4 e vivoactive 6 si aggiornano in beta

A un paio di settimane dal precedente aggiornamento beta alla versione 15.08, Garmin torna ad aggiornare il recentissimo Venu 4 con un nuovo aggiornamento per coloro che hanno scelto di sposare il programma beta.

Per questi utenti arriva la versione 15.10, accompagnata da un changelog abbastanza corposo (che riportiamo di seguito), dove vengono evidenziati ancora una volta i numerosi bug risolti ma stavolta non c’è spazio per nuove funzionalità.

Changelog – Versione 15.10 beta (Venu 4) Risolto un problema che poteva causare la disattivazione dell’audio dell’altoparlante o il riavvio del dispositivo dopo aver tentato di rispondere a una chiamata telefonica durante la riproduzione di musica tramite gli altoparlanti.

Risolto un problema che poteva causare l’errata visualizzazione del numero di notifica sul quadrante dell’orologio

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione del report serale all’ora corretta

Risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si ricevevano più notifiche intelligenti di seguito

Ridotto il suono del clic all’inizio di una nota vocale

Risolto un problema che poteva causare la riproduzione di una nota vocale a metà velocità

Consente di spegnere il dispositivo senza immettere un codice di accesso

Varie correzioni di bug e miglioramenti

Al termine del changelog viene inoltre rimarcata una nota importante sull’app ECG: essa non sarà disponibile nel software beta su Garmin Venu 4 e Venu 4S; di conseguenza, l’azienda sconsiglia di iscriversi beta pubblico agli utenti in possesso di questi due smartwatch che vogliono sfruttare l’app ECG.

La stessa versione del software in beta raggiunge anche Garmin vivoactive 6 e va a sostituire la precedente versione 15.05. Di seguito riportiamo il changelog, leggermente differente per questo smartwatch.

Changelog – Versione 15.10 beta (vivoactive 6) Aggiunge uno sguardo che tiene traccia delle modifiche dei dati sanitari e del benessere generale

Risolto un problema che poteva causare l’errata visualizzazione del numero di notifica sul quadrante dell’orologio

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione del report serale all’ora corretta

Risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si ricevevano più notifiche intelligenti di seguito

Consente di spegnere il dispositivo senza immettere un codice di accesso

Varie correzioni di bug e miglioramenti

Tanti smartwatch e sportwatch Garmin attendono un nuovo aggiornamento

Andando oltre, Garmin sta preparando un nuovo aggiornamento software (sul canale stabile) per tanti “vecchi” smartwatch di fascia alta: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

L’aggiornamento era già atteso qualche giorno fa ma pare che l’azienda sia stata costretta a tornare indietro allo sviluppo in beta per risolvere alcuni problemi emersi all’inizio del mese.

Attualmente, Garmin sta distribuendo per questi dispositivi la versione 23.24 sul canale “beta pubblica”. Qualora questa nuova versione vada a risolvere realmente i problemi presenti nella precedente versione (ad esempio arresto anomalo del dispositivo), dovrebbe essere poi rilasciata anche sul canale stabile. Di seguito riportiamo il changelog.

Changelog (dalla versione 23.22 beta alla versione 23.24 beta) Risolto un problema con gli avvisi di marea che mostravano dati errati.

Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la modifica delle impostazioni di un’attività.

Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante la configurazione di un quadrante.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.