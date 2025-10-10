Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti software per due dei suoi smartwatch più recenti: Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, e Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia.

Per il primo, si tratta di un aggiornamento in beta che anticipa un futuro (e importante) major update; per il secondo, si tratta di una aggiornamento software “minore” che punta principalmente a risolvere i bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin Venu 4 attende un major update, disponibile in beta

Garmin Venu 4 ha recentemente ricevuto l’aggiornamento alla versione 14.12 (dalla precedente versione 14.10) per risolvere alcuni bug presenti in precedenza, elencati in un changelog piuttosto risicato.

Modifiche apportate dalla versione 14.10 alla versione 14.12 Risolto un problema con la riproduzione del tono dei pulsanti

Risolto un problema con la sincronizzazione delle attività di sessione mista

Varie correzioni di bug e miglioramenti

Lo smartwatch ha però ricevuto un ulteriore aggiornamento, stavolta decisamente più importante, che si configura come il primo destinato agli utenti iscritti al programma beta e in possesso di un Garmin Venu 4.

L’aggiornamento “anticipa” il prossimo major update (versione 15.x), porta la versione software alla 15.08 ed è accompagnato da un changelog un po’ più corposo (che riportiamo di seguito), dove vengono evidenziati numerosi bug risolti, un paio di novità e l’implementazione di una nuova versione per un servizio di sistema.

Changelog (versione 15.08 beta) Risolto un problema che poteva causare la disattivazione dell’audio dell’altoparlante o il riavvio del dispositivo dopo aver tentato di rispondere a una chiamata telefonica durante la riproduzione di musica tramite gli altoparlanti.

Risolto un problema che poteva causare l’errata visualizzazione del numero di notifica sul quadrante dell’orologio

Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione del report serale all’ora corretta

Risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si ricevevano più notifiche intelligenti di seguito

Riduce il suono del clic all’inizio di una nota vocale

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione di una nota vocale a metà velocità

Consente di spegnere il dispositivo senza immettere un codice di accesso

Varie correzioni di bug e miglioramenti Ulteriori aggiornamenti: GCM Translations: versione 3.00

Garmin fornisce inoltre una nota importante sull’app ECG: essa non sarà disponibile nel software beta su Garmin Venu 4 e Venu 4S; di conseguenza, l’azienda sconsiglia di iscriversi beta pubblico agli utenti in possesso di questi due smartwatch che vogliono sfruttare l’app ECG.

Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 8 Pro

Andando oltre, Garmin Fenix 8 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento che porta la versione del software alla 18.68 (dalla precedente 18.51 rilasciata il mese scorso). In questo caso, come evidenziato nel changelog che riportiamo di seguito, si tratta principalmente di correzione di bug.

Changelog (versione 18.68) Risolto un problema per cui la modalità LTE automatica si disattivava immediatamente al termine di un’attività.

Risolto un problema per cui il GPS non riprendeva la registrazione dopo l’invio di un messaggio satellitare.

Risolto un problema per cui Livetrack tramite LTE si interrompeva e non funzionava per il resto dell’attività.

Risolto un potenziale crash durante il salvataggio di un’attività.

Risolto un potenziale problema per cui non era possibile ricevere una chiamata vocale tramite LTE.

Miglioramento del comportamento di regolazione automatica della luminosità.

Notifiche migliorate per le chiamate perse su Messenger.

Migliorata la pagina di utilizzo del piano inReach in modo che si aggiorni automaticamente quando la pagina viene aperta.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.