La scorsa settimana è stata senz’ombra di dubbio decisiva per due delle compagnie più importanti al mondo, rispettivamente Nintendo con il suo Direct improntato a Switch 2 e Apple, che ha dato mostra di sè con la presentazione della nuova serie iPhone 17. Proprio a tal proposito, sembrerebbe che il Nintendo Direct abbia riscosso più successo (e visualizzazioni) della controparte rappresentata dalla compagnia di Cupertino: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Direct: la “vittoria” sul keynote di Apple

Il Nintendo Direct, che ha visto come protagonista assoluto il 40° anniversario di Super Mario e numerosi titoli first-party (come per esempio la Collection di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, Metroid Prime 4, Mario Tennis Fever, Fire Emblem: Path of Radiance e altri ancora) ha riscosso un successo non da poco tra gli appassionati di tutto il mondo.

Entrando nel merito dei dettagli e delle relative numeriche, il portale Streams Charts ha mostrato che il Nintendo Direct dello scorso 12 settembre ha totalizzato 2,92 milioni di spettatori totali, a differenza dell’evento Awe Dropping di Apple che avrebbe invece raggiunto 2,8 milioni di visualizzazioni in totale. È bene specificare che Streams Charts non tiene conto delle visualizzazioni su tutte le piattaforme disponibili: ricordiamo infatti che Nintendo ha deciso, per la prima volta in assoluto, di trasmettere il suo ultimo Direct sull’app Nintendo Today!, scaricabile gratuitamente sui principali sistemi operativi per smartphone, Android e iOS.

Il momento di picco, oltre alla presentazione di tutti i titoli first-party della compagnia di Kyoto, è rappresentato sicuramente dall’annuncio della versione del nuovo Resident Evil: Requiem per Nintendo Switch 2, che vedrà la luce il prossimo 27 febbraio 2026, in concomitanza con la pubblicazione in digital delivery di Resident Evil 7: Gold Edition e Resident Evil Village: Gold Edition.

Per fare un rapido paragone con eventi videoludici simili, il recente Nintendo Direct si posiziona terzo, con la seconda posizione occupata dall’evento Summer Game Fest, che si è tenuto lo scorso giugno con la conduzione del giornalista e presentatore Geoff Keighley, e il primo Nintendo Direct dell’anno (risalente allo scorso 2 aprile) in pole position.