In occasione della Giornata del Brand su AliExpress, il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World EU diventa protagonista di un’offerta davvero notevole, scendendo a un prezzo eccezionale per chiunque voglia essere tra i primi a possedere la nuova generazione del gaming ibrido. Si tratta di un’occasione da non sottovalutare, specialmente considerando le specifiche tecniche di cui si parla e che il prodotto è spedito da magazzino Italiano e dunque fruisce della consegna rapida. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questo pacchetto così interessante.

Nintendo Switch 2: la nuova generazione del gaming ibrido

Nintendo Switch 2 si configura come un salto generazionale significativo rispetto al suo predecessore, puntando a risolvere alcuni dei limiti del primo modello e a potenziare l’esperienza di gioco sia in mobilità che in modalità docked. Il cuore pulsante del nuovo hardware è il display da 7.9 pollici, un pannello LCD con ampia gamma cromatica e una risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Le vere novità, però, risiedono nel supporto all’HDR10 e a un refresh rate variabile (VRR) che può raggiungere i 120 Hz, garantendo una fluidità e una resa visiva mai viste prima su una console ibrida.

A muovere il tutto c’è un processore custom progettato da NVIDIA, ottimizzato per offrire prestazioni grafiche superiori e una gestione energetica efficiente. Nonostante il potenziamento hardware, il peso rimane contenuto: circa 401 grammi per la sola console e 534 grammi con i controller Joy-Con agganciati. Il pacchetto in offerta include anche Mario Kart World, il nuovo capitolo della celebre serie racing. Il gioco promette di sfruttare appieno la potenza di Nintendo Switch 2, introducendo nuove piste, veicoli inediti, personaggi aggiuntivi e modalità di gioco pensate per il single-player e per avvincenti competizioni online.

Le specifiche chiave del bundle includono:

Console: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Display: 7.9″ LCD, 1920x1080p, 120Hz VRR, HDR10

7.9″ LCD, 1920x1080p, 120Hz VRR, HDR10 Processore: Custom NVIDIA

Custom NVIDIA Connettività: Wi-Fi e Bluetooth potenziati

Wi-Fi e Bluetooth potenziati Gioco Incluso: Mario Kart World (versione EU)

Un’offerta da cogliere al volo

Questa promozione, disponibile in esclusiva su AliExpress per la Giornata del Brand, rappresenta un’opportunità unica per assicurarsi il bundle a un prezzo di lancio estremamente competitivo. Il prezzo di riferimento di 509€ viene infatti abbattuto a soli 426,71€ grazie al coupon ITBS40 da inserire al checkout, permettendo un risparmio concreto di oltre 82€. Si tratta di uno sconto di oltre il 16% su un prodotto di prossima uscita, una condizione rara nel mondo del gaming. C’è anche da segnalare che il prodotto è venduto e spedito da Magazzino Italiano, garantendo così la consegna rapida del Bundle.

L’offerta è, come di consueto per questi eventi, a tempo limitato e soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione. La spedizione può variare in base alla destinazione. Acquistare ora significa garantirsi uno dei pacchetti più attesi del prossimo anno a un costo decisamente inferiore rispetto a quello che sarà probabilmente il prezzo standard al momento del lancio ufficiale.

