Intel Panther è uno dei progetti su cui Intel sta puntando per “risollevare” le sorti di un periodo non proprio brillante, con molti cambiamenti, decisioni difficili e una concorrenza che rimane comunque sempre agguerrita aspettando qualche passo falso.

L’architettura CPU Panther Lake, la prima ricordiamo basata su nodo produttivo Intel 18A, è rivolta al segmento dei notebook consumer; l’azienda ha condiviso tutti i dettagli (o quasi) la scorsa settimana (qui trovate l’approfondimento), enfatizzando le varie novità sia in ambito CPU che GPU (integrata in questo caso), ambito quest’ultimo dove spicca l’adozione della nuova architettura Xe3 Celestial.

Oggi si parla proprio di Intel Xe3 e di GPU, più precisamente di alcuni inediti benchmark provenienti dalla rete che mostrano un miglioramento della grafica integrata Intel che arriva addirittura al +30% rispetto alle precedenti generazioni e fino al +70%. Ma vediamo tutto in dettaglio.

Intel Panther Lake e Xe3: una iGPU che potrebbe anche farci giocare a 1080P senza troppe rinunce

L’arrivo sul mercato delle prime soluzioni Panther Lake è atteso per inizio 2026; il lancio è fissato per il CES di Las Vegas (salvo imprevisti), mentre bisogna sottolineare che al contrario delle specifiche tecniche, Intel non ha (giustamente) condiviso dati riguardo le prestazioni dettagliate di questi chip, limitandosi a dichiarare un miglioramento delle prestazioni per watt nell’ordine del 40-50% rispetto agli attuali Arrow Lake e Lunar Lake.

Questi numeri ovviamente non bastano per trarre delle conclusioni, mentre i colleghi di Laptop Review Club hanno condiviso quello che sembra a tutti gli effetti il primo benchmark genuino di Panther Lake in ambito grafico. Andando nel dettaglio, abbiamo uno screenshot del noto benchmark 3DMark TimeSpy, un test in DirectX 12 molto pesante che viene eseguito tra le altre cose a 1440P (che non sono pochi per una GPU integrata).

Protagonista di questo benchmark è l’inedito processore Intel Core Ultra X9 388H, una CPU Panther Lake che dovrebbe collocarsi in cima al catalogo Intel, quindi con una configurazione a 16 core, abbinati però a una GPU Xe3 da 12 Core. Per essere precisi, abbiamo non uno ma due risultati, uno con memorie LPDDR5X a 8.533 MT/s e uno con RAM a 9.600 MT/s; nel primo il processore Intel fa segnare 6233 punti, nel secondo 6.300 punti tondi, aiutato quindi dalla maggiore larghezza di banda delle DDR5 più spinte.

Configurazione della memoria a parte, quello che viene fuori da questi test “non ufficiali” è che la GPU di Panther Lake riesce a essere il 30% più veloce di una Intel Arc 140V (Lunar Lake), con un sostanziale miglioramento (oltre il 70%) anche rispetto a un ottimo chip AMD come la Radeon 890M con 16 core RDNA3 (Ryzen AI 9 HX 370). Rimane al momento inarrivabile una soluzione come il Ryzen AI AMX+ 395 che con una Radeon 8060S da 40 core RDNA3 è quasi il doppio più veloce dell’inedita Xe3.

Al momento non è chiaro con quale valore di TDP siano stati eseguiti questi due test, pare evidente però che le prestazioni assolute della iGPU Xe3 siano nettamente migliori e, facendo due calcoli, in grado finalmente di farci giocare a 1080P anche a dettagli medio/alti, magari con tanto di XeSS3.

Caratteristiche della iGPU Intel Xe3

Nell’attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione, o di novità da parte di Intel, vi lasciamo con un riepilogo delle caratteristiche tecniche della nuova GPU integrata dei prossimi processori Panther Lake: