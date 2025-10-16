Cuktech ha presentato in Cina una nuova stazione di ricarica da scrivania che punta a combinare potenza, versatilità e prezzo competitivo offrendo la possibilità di ricaricare ogni dispositivo del proprio setup con un solo prodotto.

Il suo nome completo è Cuktech 15 Super Charging Station e offre fino a 140 W di ricarica rapida, doppio modulo wireless e un design compatto pensato per l’uso quotidiano. Scopriamola nel dettaglio.

Cuktech sfoggia una stazione di ricarica tutto fare che non scende a compromessi

Con la crescente diffusione di laptop, smartphone e accessori wireless e cablati, avere una stazione unica capace di ricaricare tutto velocemente sta diventando sempre più importante e conveniente; è una categoria di prodotto in costante crescita che l’azienda cinese cerca di intercettare con questa stazione di ricarica.

La Cuktech 15, infatti, si distingue per il suo approccio “tutto fare”: come potete notare dalle immagini, sulla superficie sono presenti due basi dedicate alla ricarica wireless, una per gli smartphone e una più piccola per accessori come auricolari o smartwatch compatibili. A completare la dotazione c’è un cavo retrattile integrato da 0,7 metri, utile per collegare dispositivi cablati.

Il design della Cuktech 15 è minimalista ma funzionale con una struttura in plastica rinforzata con linee pulite e angoli arrotondati, il tutto con una finitura satinata. Sul frontale trovano posto due porte USB-C e una USB-A, pensate per ricaricare laptop, tablet e altri dispositivi contemporaneamente. Inoltre, la chicca è il display digitale integrato che mostra in tempo reale informazioni come la potenza in uscita complessiva, la distribuzione tra le varie porte e lo stato di ricarica.

Cuktech ha confermato che la potenza massima combinata della stazione è di 140 W, con supporto per i principali protocolli di ricarica rapida, tra cui USB Power Delivery (PD), Quick Charge e Xiaomi HyperCharge. Questo significa che la stazione può alimentare un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone ai laptop di fascia alta.

Secondo i dati forniti dall’azienda, il dispositivo è in grado di ricaricare un MacBook Pro M3 Max dallo 0 al 58% in soli 30 minuti, mentre i telefoni Xiaomi compatibili possono arrivare fino a 120 W di potenza. Gli altri smartphone possono raggiungere fino a 100 W, garantendo comunque tempi di ricarica molto ridotti.

La stazione include anche nove livelli di protezione contro sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito e sovratensione; un dettaglio che denota l’attenzione dell’azienda alla sicurezza di un prodotto che ha la resposabilità di ricaricare i dispositivi più preziosi in nostro possesso.

Prezzo e disponibilità

La Cuktech 15 Super Charging Station è disponibile in Cina a 449 yuan, equivalenti a circa 54 euro al cambio, un prezzo sorprendentemente basso per le caratteristiche offerte, soprattutto se confrontato con la concorrenza.

Nonostante al momento non sia stato annunciato un lancio internazionale, Cuktech è nota per portare i propri prodotti all’estero poco dopo il debutto in patria, dunque è probabile che possa sbarcare presto anche su Amazon o altri store globali.