Il mercato degli accessori per smartphone non smette di evolversi, e Anker continua a confermarsi tra i protagonisti del settore cercando di alzare l’asticella dell’innovazione in un segmento che spesso rischia di cadere nell’immobilismo.

Dopo settimane di indiscrezioni e un’apparizione anticipata sul sito giapponese del brand, arriva ora negli Stati Uniti il Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad): un caricatore wireless per auto che punta su velocità, sicurezza e gestione della temperatura, grazie a una tecnologia di raffreddamento attivo che lo distingue dalla concorrenza.

Anker lancia un caricatore wireless con certificazione Qi2 e raffreddamento attivo

Rispetto ad altri caricatori wireless universali, il Prime Wireless Car Charger punta a distinguersi grazie a due elementi chiave: la certificazione Qi2, che lo rende compatibile con i più recenti smartphone di fascia alta, e il raffreddamento attivo, una caratteristica ancora rara in questo tipo di prodotti.

Uno dei punti di forza del Prime Wireless Car Charger è la certificazione Qi2, lo standard più recente per la ricarica wireless rapida e sicura.

Il dispositivo è in grado di fornire fino a 25 W di potenza, sufficienti, secondo i dati dichiarati da Anker, a portare un iPhone 17 Pro al 50% in soli 22 minuti.

Questa caratteristica rende il caricatore una soluzione particolarmente interessante per chi passa molto tempo in auto e non vuole preoccuparsi di rimanere con la batteria scarica durante la giornata.

Una delle novità più importanti introdotte da Anker è il raffreddamento attivo basato su tecnologia Thermoelectric Cooling (TEC). A differenza della maggior parte dei caricatori wireless, che possono causare surriscaldamenti durante le sessioni di ricarica rapida, il Prime Wireless Car Charger mantiene il telefono a temperature più basse, inferiori a 95°F (circa 35°C), afferma l’azienda.

Questo non solo migliora le prestazioni di ricarica, ma contribuisce anche a preservare la salute della batteria a lungo termine.



Dimensioni compatte e design curato

Nonostante la tecnologia avanzata, il Prime Wireless Car Charger mantiene dimensioni compatte: 93,0 x 59,9 x 87,9 mm. Il design si integra con discrezione negli interni dell’auto, evitando ingombri eccessivi.

Il marchio MagGo, già utilizzato da Anker per altri accessori magnetici, sottolinea l’attenzione al design e alla compatibilità con i dispositivi dotati di MagSafe e simili.

Sicurezza e stabilità su strada

Il caricatore si fissa alle bocchette dell’aria dell’auto grazie a un gancio di blocco che garantisce stabilità anche quando si viaggia su strade dissestate o con dossi. A tenere il telefono fermo contribuiscono inoltre i magneti da 13N, che assicurano un aggancio saldo e affidabile.

Il supporto è progettato per offrire flessibilità di utilizzo: è possibile scegliere tra orientamento verticale e orizzontale, con un angolo di visualizzazione regolabile fino a 32°. In questo modo il display resta sempre ben visibile, sia per la navigazione che per il controllo delle notifiche.

Protezioni integrate e praticità d’uso

Come ogni prodotto Anker di fascia alta, il nuovo Prime Wireless Car Charger integra diverse misure di sicurezza elettronica vanto dell’azienda:

Rilevamento di oggetti estranei (foreign object detection), per evitare surriscaldamenti o rischi di corto circuito;

(foreign object detection), per evitare surriscaldamenti o rischi di corto circuito; Protezione da sovracorrente e sovratensione , per garantire la sicurezza durante la ricarica;

, per garantire la sicurezza durante la ricarica; Indicatore di stato, utile per sapere in ogni momento se il dispositivo è correttamente in carica.

Il caricatore include nella confezione un cavo USB-C da 1 metro e una garanzia di 24 mesi, a conferma dell’approccio di Anker orientato all’affidabilità nel lungo periodo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo caricatore wireless è già disponibile sullo store ufficiale Anker e su Amazon USA. Il prezzo di listino è fissato a 89,99 dollari, ma per il lancio è prevista una promozione che porta il costo a 72 dollari (pari a uno sconto del 20%). L’offerta resterà valida fino al 6 ottobre 2025, rendendo il periodo attuale il momento ideale per chi vuole assicurarsi il dispositivo a un prezzo più conveniente.

Il prodotto arriverà anche in Europa a metà ottobre, ampliando così la disponibilità globale.