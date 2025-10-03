Con qualche giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali fornite da Amazfit, arriva in Italia la finitura Black Gold della versione da 48 mm di Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch che il produttore cinese ha annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025.

La nuova finitura affianca quella disponibile sin dal lancio, ovvero la Tactical Black, condividendo con essa la scheda tecnica e il design nella sua interezza, eccezion fatta appunto per i dettagli in oro che contrastano col nero.

Amazfit T-Rex 3 Pro: la finitura Black Gold arriva in Italia

Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch con cui Amazfit ha cercato di competere alla pari con i prodotti a marchio Garmin e, più in generale, con gli sportwatch “veri”. Si tratta di un prodotto che mette insieme tutto il meglio del know how dell’azienda unito ad alcune novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso.

A IFA 2025, lo smartwatch è stato presentato nelle varianti con cassa da 44 mm, caratterizzata da un design più “morbido”, e con cassa da 48 mm, caratterizzata da un design più “muscoloso”.

Al momento del lancio, l’unica configurazione disponibile di Amazfit T-Rex 3 Pro era quella con cassa da 48 mm e colorazione Tactical Black; ora è finalmente disponibile anche l’altra colorazione promessa per la variante da 48 mm, ovvero la Black Gold.

Si tratta esattamente dello stesso dispositivo presentato il 5 settembre, con l’unica differenza che la ghiera e i pulsanti presentano accenti dorati invece di quello “total black” previsto dall’altra finitura. Il prezzo consigliato resta 399,90 euro.

Specifiche tecniche - Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm): Dimensioni: 48 x 48 x 14 mm

x x Peso (con cinturino): 74,5 gramm

Certificazione: 10 ATM

Materiali: titanio grado 5 (lunetta e pulsanti), polimeri rinforzati con fibre (cassa)

(lunetta e pulsanti), (cassa) Cinturino: da 22 mm (con sgancio rapido) in silicone

(con sgancio rapido) in Display: AMOLED da 1,5″ con luminosità di picco a 3.000 nit Protezione: vetro zaffiro Risoluzione: 480 x 480 pixel

da con luminosità di picco a SoC e memorie: ZPS3044 + Memoria: 64 MB (RAM) + 32 GB (eMMC)

+ Memoria: (RAM) + (eMMC) Audio: microfono e altoparlante Supporto alle chiamate Bluetooth

Sensori: BiotTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro e giroscopio (a tre assi), sensore geomagnetico , barometro , luce ambientale , temperatura (anche della pelle), torcia

(5 PD + 2 LED), (a tre assi), , , , (anche della pelle), Funzionalità di salute: BioCharge , frequenza cardiaca , sonno (V3), salute delle donne , HRV , Prontezza , Respirazione , Stress

, , (V3), , , , , Stress Modalità sportive supportate: 187

Connettività: Wi-Fi b/g/n , Bluetooth 5.2 con BLE, GPS a doppia frequenza Mappe di base Mappe di contorno Mappe di stazioni sciistiche Indicazioni stradali dettagliate Ricerca punti di interesse Pianificazione di un percorso Percorsi di andata e ritorno Ricalcolo automatico del percorso

, con BLE, a doppia frequenza Batteria: 700 mAh Autonomia con uso normale: 25 giorni Autonomia con uso intenso: 1 0 giorni

Sistema operativo: Zepp OS 5 Configurazione tramite app Zepp Compatibilità con Android 7.0+ e con iOS 15.0+ Assistente IA Zepp Flow



Lo smartwatch in finitura Black Gold è già disponibile anche su Amazon

Amazfit T-Rex 3 Pro da 48 mm è ora disponibile all’acquisto in Italia nella finitura Black Gold che affianca la finitura Tactical Black disponibile già dal lancio. Lo smartwatch può essere acquistato in entrambe le finiture su Amazon, dove viene proposto a 391 euro invece dei 399,90 euro richiesti dal listino.

Acquista Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm, Black Gold) su Amazon

Acquista Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm, Tactical Black) su Amazon

Di questo smartwatch si sta facendo ancora attendere la variante da 44 mm, che sarà disponibile nelle due finiture Black Gold e Gold and Gray, ma della quale non abbiamo indicazioni precise: già a inizio settembre, Amazfit fece sapere che questa versione “sarà disponibile in un secondo momento“.