Con qualche giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali fornite da Amazfit, arriva in Italia la finitura Black Gold della versione da 48 mm di Amazfit T-Rex 3 Pro, lo smartwatch che il produttore cinese ha annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025.
La nuova finitura affianca quella disponibile sin dal lancio, ovvero la Tactical Black, condividendo con essa la scheda tecnica e il design nella sua interezza, eccezion fatta appunto per i dettagli in oro che contrastano col nero.
Amazfit T-Rex 3 Pro: la finitura Black Gold arriva in Italia
Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch con cui Amazfit ha cercato di competere alla pari con i prodotti a marchio Garmin e, più in generale, con gli sportwatch “veri”. Si tratta di un prodotto che mette insieme tutto il meglio del know how dell’azienda unito ad alcune novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso.
A IFA 2025, lo smartwatch è stato presentato nelle varianti con cassa da 44 mm, caratterizzata da un design più “morbido”, e con cassa da 48 mm, caratterizzata da un design più “muscoloso”.
Al momento del lancio, l’unica configurazione disponibile di Amazfit T-Rex 3 Pro era quella con cassa da 48 mm e colorazione Tactical Black; ora è finalmente disponibile anche l’altra colorazione promessa per la variante da 48 mm, ovvero la Black Gold.
Si tratta esattamente dello stesso dispositivo presentato il 5 settembre, con l’unica differenza che la ghiera e i pulsanti presentano accenti dorati invece di quello “total black” previsto dall’altra finitura. Il prezzo consigliato resta 399,90 euro.
- Dimensioni: 48 x 48 x 14 mm
- Peso (con cinturino): 74,5 gramm
- Certificazione: 10 ATM
- Materiali: titanio grado 5 (lunetta e pulsanti), polimeri rinforzati con fibre (cassa)
- Cinturino: da 22 mm (con sgancio rapido) in silicone
- Display: AMOLED da 1,5″ con luminosità di picco a 3.000 nit
- Protezione: vetro zaffiro
- Risoluzione: 480 x 480 pixel
- SoC e memorie: ZPS3044 + Memoria: 64 MB (RAM) + 32 GB (eMMC)
- Audio: microfono e altoparlante
- Supporto alle chiamate Bluetooth
- Sensori: BiotTracker 6.0 PPG (5 PD + 2 LED), accelerometro e giroscopio (a tre assi), sensore geomagnetico, barometro, luce ambientale, temperatura (anche della pelle), torcia
- Funzionalità di salute: BioCharge, frequenza cardiaca, sonno (V3), salute delle donne, HRV, Prontezza, Respirazione, Stress
- Modalità sportive supportate: 187
- Connettività: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.2 con BLE, GPS a doppia frequenza
- Mappe di base
- Mappe di contorno
- Mappe di stazioni sciistiche
- Indicazioni stradali dettagliate
- Ricerca punti di interesse
- Pianificazione di un percorso
- Percorsi di andata e ritorno
- Ricalcolo automatico del percorso
- Batteria: 700 mAh
- Autonomia con uso normale: 25 giorni
- Autonomia con uso intenso: 10 giorni
- Sistema operativo: Zepp OS 5
- Configurazione tramite app Zepp
- Compatibilità con Android 7.0+ e con iOS 15.0+
- Assistente IA Zepp Flow
Lo smartwatch in finitura Black Gold è già disponibile anche su Amazon
Amazfit T-Rex 3 Pro da 48 mm è ora disponibile all’acquisto in Italia nella finitura Black Gold che affianca la finitura Tactical Black disponibile già dal lancio. Lo smartwatch può essere acquistato in entrambe le finiture su Amazon, dove viene proposto a 391 euro invece dei 399,90 euro richiesti dal listino.
Acquista Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm, Black Gold) su Amazon
Acquista Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm, Tactical Black) su Amazon
Di questo smartwatch si sta facendo ancora attendere la variante da 44 mm, che sarà disponibile nelle due finiture Black Gold e Gold and Gray, ma della quale non abbiamo indicazioni precise: già a inizio settembre, Amazfit fece sapere che questa versione “sarà disponibile in un secondo momento“.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Amazfit T-Rex 3 Pro, miglioramenti che si vedono
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo